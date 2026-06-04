Sheinbaum plantea construir más de 4 mil canchas como parte del Mundial Social

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Buscan que actividades deportivas permanezcan tras el Mundial. Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este jueves los avances del programa Mundial Social, una estrategia vinculada a la Copa Mundial de la FIFA 2026 que contempla la construcción y rehabilitación de 4 mil 208 canchas deportivas en todo el país.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que la intención es que los beneficios del Mundial vayan más allá de los partidos que se disputarán en territorio nacional y se traduzcan en infraestructura deportiva y actividades comunitarias permanentes para niñas, niños y jóvenes.

El Gobierno apuesta por dejar infraestructura deportiva más allá del Mundial

Sheinbaum explicó que el proyecto busca aprovechar la visibilidad del torneo para impulsar la práctica deportiva, especialmente del futbol, en comunidades urbanas y rurales.

“Lo que nos interesa mucho a nosotros es que el Mundial no solamente sean los partidos que va a haber en México y ya se vaya, sino aprovechar el Mundial para fortalecer la actividad deportiva”, afirmó.

De acuerdo con la información presentada por la presidenta, las canchas contempladas en el programa pueden consultarse a través de la plataforma oficial habilitada para el proyecto.

La coordinadora de los trabajos federales para el Mundial 2026, Gabriela Cuevas Barrón, informó que, además de las obras deportivas, se han acelerado trámites relacionados con la organización del evento, como permisos, procesos migratorios y acciones de coordinación entre dependencias.

Murales, torneos y actividades forman parte del llamado Mundial Social

Como parte de las actividades paralelas al torneo, las autoridades reportaron la realización y elaboración de miles de murales comunitarios en distintas entidades del país.

También se informó sobre torneos escolares, competencias organizadas por instituciones federales y actividades recreativas enfocadas en la promoción del deporte y la convivencia comunitaria.

La subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez, señaló que más de un millón de estudiantes participaron en el denominado Mundial Escolar, mientras que la participación femenina representó cerca del 43% de los inscritos.

“Las mujeres representaron el 43 por ciento de la participación nacional, con más de 490 mil niñas y jóvenes jugando futbol”, destacó.

Sedatu prevé entregar más de mil 200 espacios deportivos

La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, informó que la dependencia contempla la construcción o rehabilitación de mil 200 canchas.

De ese total, 799 corresponden a nuevos espacios y 401 a instalaciones rehabilitadas. La funcionaria indicó que la mayor parte de las obras será entregada durante las próximas semanas, previo al arranque de la justa mundialista.

Salud, cultura, turismo y ciencia también se suman al proyecto

Diversas dependencias federales reportaron actividades relacionadas con el Mundial Social.

La Secretaría de Salud informó sobre jornadas de activación física y promoción de hábitos saludables; la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) destacó torneos nacionales de detección de talento; mientras que la Secretaría de Cultura anunció intervenciones en museos, zonas arqueológicas y espacios patrimoniales.

Por su parte, la Secretaría de Turismo presentó herramientas digitales para visitantes nacionales y extranjeros, además de rutas turísticas vinculadas con las sedes y actividades relacionadas con la Copa Mundial.

Buscan que el Mundial deje una herencia deportiva permanente

Uno de los objetivos planteados por el Gobierno federal es que la infraestructura y los programas impulsados durante la organización del Mundial 2026 permanezcan una vez concluido el torneo.

“Que las actividades sociales que hemos hecho alrededor del futbol se queden”, señaló Sheinbaum al explicar que la intención es fortalecer la práctica deportiva más allá de la competencia internacional.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá, y marcará el regreso del máximo torneo de futbol al país por tercera ocasión en su historia.

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