ICE detuvo a implicado en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa

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ICE captura a presunto relacionado con el caso Ayotzinapa. Foto: Cuartoscuro/Getty

La detención de un exmilitar mexicano en Estados Unidos reactivó la atención sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, uno de los episodios más controvertidos de la historia reciente de México.

Autoridades estadounidenses confirmaron la captura de Enrique Martínez Chávez, de 32 años, en Hawthorne, California. El exintegrante del Ejército mexicano era buscado por autoridades mexicanas por su presunta relación con delitos de desaparición forzada de personas vinculados al caso Ayotzinapa.

Actualmente, permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) mientras avanzan los procedimientos para su posible entrega a México.

🚨ICE detuvo a Enrique Martínez de 32 años en Hawthorne, California. El ex miembro del Ejército mexicano estaba siendo buscado por desaparición forzada de personas en el caso Ayotzinapa.



Permanecerá bajo custodia de ICE hasta que pueda ser enviado a México. pic.twitter.com/Id5d6uviGj — Azucena Uresti (@azucenau) June 4, 2026

¿Qué implica la detención de Enrique Martínez Chávez?

La captura ocurre cuando están por cumplirse 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, ocurrida entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

De concretarse su retorno a territorio mexicano, Enrique Martínez Chávez deberá enfrentar los procesos judiciales correspondientes y rendir cuentas ante las autoridades encargadas de la investigación. La detención podría abrir una nueva línea dentro de las indagatorias que continúan activas sobre uno de los casos más sensibles para la justicia mexicana.

Ayotzinapa, un caso que sigue sin resolverse

La desaparición de los 43 estudiantes es considerada por diversas organizaciones y organismos de derechos humanos como un posible crimen de Estado debido a la presunta participación y encubrimiento de autoridades de distintos niveles.

A casi 12 años de los hechos, las investigaciones continúan sin que se haya esclarecido completamente el paradero de los estudiantes, mientras familiares de las víctimas mantienen la exigencia de verdad y justicia.

¿Quiénes han sido detenidos por el caso Ayotzinapa?

A lo largo de la investigación, distintas autoridades y exfuncionarios han sido detenidos o procesados por presuntos vínculos con el caso.

Entre ellos se encuentra Jesús Murillo Karam, exprocurador general de la República, señalado por la construcción de la llamada “verdad histórica” sobre la desaparición de los normalistas.

Jesús Murillo Karam, ex procurador de la República y autor de la mal llamada “verdad histórica” del caso Ayotzinapa -con la que se ocultó la verdad y se alteraron los hechos-, fue detenido hoy por la Fiscalía General de la República pic.twitter.com/T5D1g66I4a — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) August 19, 2022

También fue detenida Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, acusada de ordenar la destrucción de videos captados la noche de los hechos.

La FGR detuvo a Lambertina Galeana Marín, exmagistrada presidenta del TSJ de Guerrero, acusada de ordenar la destrucción de los videos captados la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa. #Ayotzinapa pic.twitter.com/EArzbD5iT2 — ARGENIS ESQUIPULAS (@argenis_yosid) May 14, 2025

Asimismo, fuerzas federales capturaron a Mauro Antonio “N”, exsecretario de Tránsito de Iguala, señalado por presuntos vínculos con la desaparición de los estudiantes.

En seguimiento a trabajos de investigación, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico detuvieron en Guerrero a Mauro Antonio “N”, quien se desempeñaba como secretario de Tránsito de Iguala y está vinculado con el caso Ayotzinapa.



Durante la… pic.twitter.com/nvviSVnwAC — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) March 3, 2026

A esta lista se suma Felipe “N”, alias el “Cepillo”, quien fue recapturado por autoridades mexicanas. Es considerado uno de los presuntos autores intelectuales de la desaparición de los 43 normalistas y también es señalado como presunto líder del grupo criminal Guerreros Unidos, organización que habría tenido participación en los acontecimientos ocurridos en Iguala durante septiembre de 2014.

Investigación continúa a casi 12 años de los hechos

La captura de Enrique Martínez Chávez se suma a la lista de personas detenidas dentro de la investigación que encabeza la Fiscalía General de la República (FGR).

Mientras las autoridades mexicanas buscan avanzar en el esclarecimiento de los hechos, la posible extradición o entrega del exmilitar podría aportar nuevos elementos a una investigación que continúa abierta y que sigue siendo una de las principales demandas de justicia en México.

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