Semar incauta en el AICM una tonelada de cocaína oculta en café

GENERANDO AUDIO...

Semar incauta una tonelada de cocaína oculta en bolsas de café. Foto: Semar

La Secretaría de Marina (Semar) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) detectaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) un cargamento de café contaminado con presunta cocaína base.

El embarque, que realizaba un tránsito internacional, estaba declarado como café tostado y molido y contenía más de 3 mil bolsas.

Mediante labores de control, vigilancia, revisión no intrusiva, en el @AICM_mx, elementos de @SEMAR_mx y @AduanasMx, con apoyo de un binomio canino, detectaron un cargamento de tránsito internacional declarado como café, con un peso aproximado de una tonelada, contaminado con… pic.twitter.com/2KbKjUxGdw — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) September 15, 2026

Detectan más de una tonelada de presunta cocaína

La detección ocurrió como resultado de acciones de control, vigilancia, revisión no intrusiva y el empleo de binomios caninos durante el paso del cargamento por el AICM.

De acuerdo con las diligencias realizadas, el producto se encontraba contaminado con presunta cocaína base, con un peso aproximado de mil 77 kilos.

El cargamento quedó bajo resguardo de la Aduana del AICM, mientras se realizaron las diligencias para determinar la naturaleza de la sustancia. Las autoridades procedieron con el aseguramiento y control de la totalidad del embarque, a fin de continuar con el proceso para obtener el dictamen técnico definitivo.

Cargamento sería puesto a disposición de la FGR

Una vez concluido el dictamen correspondiente, la mercancía y la sustancia asegurada serán puestas a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para las investigaciones correspondientes.

La Semar y la ANAM señalaron que la acción permitió mantener bajo control más de una tonelada de mercancía e impedir su salida del país.

El hallazgo también permitió identificar una posible modalidad de contaminación de mercancía lícita para el traslado transnacional de sustancias ilícitas.

Marina y Aduanas refuerzan vigilancia en el AICM

La operación forma parte de las acciones de inteligencia aduanera y análisis de riesgo implementadas para fortalecer la seguridad y el control de las operaciones de comercio exterior.

En estas labores también participan la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y otras instituciones que integran el Gabinete de Seguridad.

Las autoridades indicaron que mantienen la cooperación interinstitucional y los mecanismos de control y vigilancia para prevenir posibles conductas ilícitas relacionadas con el comercio exterior y el tráfico internacional de drogas.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.