Diputados definen fechas de comparecencias de secretarios; Gobernación y Hacienda, los primeros

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Gobernación y Hacienda comparecerán ante diputados. Foto: Cuartoscuro

La Cámara de Diputados ya definió las primeras fechas para las comparecencias de secretarios de Estado, como parte de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El calendario contempla, hasta ahora, la presencia de Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, y Edgar Amador Zamora, titular de Hacienda y Crédito Público, a finales de septiembre.

Comparecencias: ¿quiénes acudirán a San Lázaro?

El martes 29 de septiembre, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación, acudirá a una reunión privada con la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados.

Un día después, el miércoles 30 de septiembre, Edgar Amador Zamora, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, comparecerá ante el Pleno de la Cámara de Diputados.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro, explicó que los funcionarios acudirán bajo distintos formatos, dependiendo de la naturaleza de los temas que abordarán.

“Vienen algunos a comisión y otros a Jucopo y otros al Pleno… Lo de Hacienda va a ser en el Pleno, va a ser abierta”. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados

Ebrard, García Harfuch y Mario Delgado también acudirán

Para las primeras sesiones de octubre están previstas las comparecencias de Marcelo Ebrard, secretario de Economía; Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y Mario Delgado, secretario de Educación Pública.

Monreal detalló que algunas comparecencias serán abiertas y otras se realizarán ante la Jucopo cuando existan razones de seguridad nacional o confidencialidad que requieran mantener bajo reserva determinados temas.

“El secretario de Educación va a ser abierto, la secretaria de Bienestar va a ser abierta, solamente que, por razones de seguridad nacional, confidencialidad, tengan que mantenerse con sigilo, son las que van a llevarse en la Jucopo”. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados.

El coordinador de Morena también confirmó que se invitará a la fiscal general de la República, Ernestina Godoy.

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