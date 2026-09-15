¿Qué harán los 139 militares estadounidenses que entrarán a México el 20 de septiembre?

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¿Qué harán los 139 militares estadounidenses en México? Foto: Cuartoscuro/Getty

El Senado de la República autorizó el ingreso temporal a México de 139 militares estadounidenses, quienes participarán en un ejercicio conjunto de adiestramiento con las Fuerzas Armadas mexicanas en Chihuahua.

Los elementos estarán en territorio nacional del 20 al 30 de septiembre de 2026, en el Centro Nacional de Adiestramiento de Santa Gertrudis.

La autorización fue aprobada por el Pleno del #Senado sin mayor discusión. La presencia de los #militares estadounidenses será temporal y estará limitada al ejercicio programado en Santa Gertrudis, Chihuahua, del 20 al 30 de septiembre. #unotv #TikTokInforma #portalunotv pic.twitter.com/00coUibga6 — Uno TV (@UnoNoticias) September 15, 2026

¿Qué harán los militares estadounidenses en México?

Los 139 integrantes de la 101.ª División Aerotransportada del Ejército de Estados Unidos participarán en el denominado Ejercicio Especializado Conjunto, cuyo objetivo es fortalecer las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas de ambos países.

De acuerdo con el Senado, las actividades contemplan la planificación y ejecución de operaciones militares como parte del adiestramiento conjunto.

El ejercicio se desarrollará bajo principios de respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración, sin subordinación entre las Fuerzas Armadas de México y Estados Unidos.

¿Cuándo y dónde estarán los 139 militares de EE. UU.?

La delegación estadounidense llegará el 20 de septiembre a la 5.ª Zona Aérea Militar, ubicada en Santa Gertrudis, Chihuahua. Las actividades se realizarán en el Centro Nacional de Adiestramiento, donde permanecerán hasta el 30 de septiembre, fecha prevista para su regreso a Estados Unidos.

¿Ingresarán armados a México?

Sí. El Senado informó que los militares estadounidenses ingresarán con armamento, el cual será trasladado a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. La autorización es temporal y está limitada a las actividades de adiestramiento contempladas en el ejercicio conjunto.

¿Por qué el Senado autorizó su entrada?

La autorización fue aprobada por el Pleno del Senado con 75 votos a favor. La solicitud fue considerada de urgente resolución.

El propósito señalado en el documento es fortalecer la preparación individual y colectiva de las Fuerzas Armadas de ambos países, además de perfeccionar los mecanismos bilaterales de cooperación militar.

Con esta autorización, el Ejecutivo Federal cuenta formalmente con el permiso legislativo para permitir el ingreso temporal de los militares estadounidenses para las actividades previstas en Chihuahua.

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