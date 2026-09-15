No sólo sismos: México prueba alertas celulares para otros desastres

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La Coordinación Nacional de Protección Civil trabaja en ampliar el sistema de alertas por telefonía celular que ya funciona para sismos, con el objetivo de utilizarlo también ante otros fenómenos naturales.

Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, explicó en entrevista con Uno TV que se estudia aplicar este mecanismo para huracanes, tsunamis y erupciones volcánicas.

“Estamos estudiando la posibilidad de utilizar el alertamiento por telefonía celular, que ya es un éxito y una realidad para sismo, para huracán, para erupción volcánica, para tsunami”.

La funcionaria detalló que, en el caso de un huracán con impacto inminente en territorio nacional, el alertamiento podría enviarse de manera regional cuando exista certeza sobre las zonas que podrían resultar afectadas. Se podría contar con alrededor de 10 a 12 horas de anticipación cuando los pronósticos permitan determinar con precisión la zona de impacto.

Especialistas en tecnología y otras áreas trabajan en definir qué fenómenos deben generar una alerta, qué mensaje debe enviarse y con cuánto tiempo de anticipación.

Simulacro Nacional probará alertas en celulares

El próximo sábado 19 de septiembre, durante el Segundo Simulacro Nacional 2026, también se pondrá a prueba el sistema de alertamiento por telefonía celular.

“Hay que recordar que no necesitan ni siquiera bajar una aplicación, no necesitan tener saldo o el volumen a todo lo que da. Si estás en México y tienes una empresa que fue contratada en tu país, va a sonar el alertamiento de celular de haber un eventual sismo en el territorio nacional y eso es lo que vamos a poner a prueba el próximo sábado 19 de septiembre en el segundo simulacro nacional 2026 en todo el país”.

Protección Civil prevé que el mensaje llegue a más de 80 millones de celulares en todo el país. La participación de la población será parte de la prueba. El simulacro se realizará a las 12:00 horas del sábado 19 de septiembre.

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