México desperdicia un tercio de comida preparada; ¿Cómo evitarlo?

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Las fiestas patrias traen consigo reuniones, platillos tradicionales y grandes cantidades de comida, pero también pueden convertirse en una época de mayor desperdicio de alimentos.

Braulio Valenzuela, Country Manager de Cheaf MX, explicó que en México se desperdicia alrededor de un tercio de todo lo que se cocina y que el desperdicio general de alimentos ronda los 30 millones de toneladas al año.

Fiestas patrias aumentan el riesgo de desperdicio

La abundancia de alimentos que caracteriza a estas celebraciones puede provocar que ingredientes y platillos terminen en la basura.

Entre los productos que pueden desperdiciarse se encuentran ingredientes utilizados para preparar pozole y chile en nogada, además de guarniciones y otros alimentos que no son consumidos durante las reuniones.

Por ello Braulio Valenzuela llamó a tener mayor conciencia sobre la comida que se compra, se prepara y finalmente se consume durante estas fechas, para evitar algún desperdicio.

¿Cómo evitar desperdiciar comida?

El entrevistado señaló que el desperdicio de comida comienza desde la planeación. Antes de comprar y cocinar, recomendó analizar las cantidades a usar y el tipo de alimentos a consumir.

Cuando quedan excedentes, una alternativa es congelarlos para consumirlos posteriormente.

También recomendó reutilizar ingredientes y guarniciones en otros platillos. Por ejemplo, explicó que una lechuga ya cortada puede conservarse adecuadamente para utilizarse después en chilaquiles o enchiladas.

La intención, señaló, es evitar que la primera opción sea tirar los excedentes de comida.

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