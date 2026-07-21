Madre de Dafne exige justicia por la muerte de su hija

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Dafne de 13 años, falleció en academia militarizada. Foto: Especial

El 13 de junio, poco después del inicio de las vacaciones de verano, Dafne, de 13 años, ingresó a un curso de verano en la Escuela Militar Marina Doenitz, un centro particular ubicado en Ciudad Madero, Tamaulipas. Tres días después murió en circunstancias que todavía son investigadas.

Su madre, Alejandra Quintos, relató a Uno TV cómo fueron los últimos días de su hija en el campamento y pidió justicia, pero también que se establezcan medidas para evitar que otros menores puedan enfrentar una situación similar en academias militarizadas.

Dafne llegó al campamento para pasar sus vacaciones de verano

Alejandra explicó que antes de inscribir a su hija acudió a conocer las instalaciones y decidió que participara en el curso, que tendría una duración de un mes.

De acuerdo con su relato, Dafne tendría actividades de lunes a viernes como camping, defensa personal y rappel, mientras que los fines de semana regresaría a casa, en Ciudad Mante, Tamaulipas.

“Mi hija ingresa un 13 de julio al campamento de la Escuela Militar Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas. Ella iba a asistir solamente un mes, en el cual, de lunes a viernes, tendría actividades recreativas”, explicó.

El día de su ingreso, Alejandra dejó a su hija con sus artículos personales y uniforme.

“Yo dejo el lunes 13 de julio de 2026, a las 8:30 de la mañana, a mi hija menor con todos sus materiales, sus productos de aseo personal, con el uniforme, bien peinada”, recordó.

La primera llamada llegó dos días después

Según el testimonio de la madre, el miércoles recibió una llamada de una persona identificada como Estrellita Mora, quien le informó que Dafne había sufrido una caída.

Alejandra relató que le preguntaron si autorizaba llevarla a un hospital o a un consultorio.

“Me dice ella que si le doy permiso de llevarla al hospital o al Similares. No, pues llévala al Similares porque yo no tengo seguro. Es que se cayó para enfrente, está raspada”, contó.

La madre señaló que recibió una fotografía y un video de su hija, por lo que pensó que había sido atendida.

Sin embargo, al día siguiente recibió otra llamada en la que le informaron que Dafne había vuelto a enfermarse.

“El día jueves, a las 9 de la noche, estamos en comunicación siempre. Me dice: ‘La niña se vomitó porque se volvió a enfermar, vomitó’”, relató.

La familia cuestiona las circunstancias de la muerte

De acuerdo con el relato de Alejandra, minutos después recibió una llamada en la que le informaron que su hija había fallecido.

“La Estrellita la baña desnuda, según ella, con el consentimiento de la niña”, afirmó.

Después, agregó, le dijeron que Dafne se había desvanecido.

“La niña se desvaneció sola y ya está muerta. Ven por ella. Y ya fue todo el desenlace. Eso fue el jueves”, relató.

La madre indicó que el dictamen de necropsia estableció como causa de muerte ahogamiento por sumersión.

“Trae agua en los pulmones, es ahogamiento por sumersión. Tenía agua hasta por la tráquea, era demasiada agua”, aseguró.

Las circunstancias en las que ocurrió la muerte permanecen bajo investigación.

Madre de Dafne busca una ley para proteger a menores

Además de exigir justicia por el fallecimiento de su hija, Alejandra Quintos pidió que el caso permita crear reglas más estrictas para las academias militarizadas que reciben menores de edad.

“Quiero una ley que proteja a mi hija, a los niños que asisten a academias públicas militarizadas; que el nombre de Dafne se quede en el Senado y que haya una ley que ampare a todo niño que sufra tortura, violencia o novatadas”, expresó.

La familia de Dafne continúa solicitando que se esclarezcan los hechos y que se determinen responsabilidades por lo ocurrido durante el campamento.

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