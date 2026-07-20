De la cima del narco a la caída: así terminaron el “Mayo” y el “Chapo” en EE. UU.

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El “Mayo” y el “Chapo”: así fue su caída en Estados Unidos. Foto: AFP/Cuartoscuro

Durante décadas, Ismael “Mayo” Zambada y Joaquín “Chapo” Guzmán encabezaron el Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. Ambos lograron evadir a las autoridades durante años, pero terminaron enfrentando a la justicia de Estados Unidos. Mientras uno cumple cadena perpetua desde hace varios años, el otro recibió la misma condena este 20 de julio de 2026.

En Uno TV te contamos quiénes son, cómo llegaron a convertirse en dos de los capos más buscados y cuál fue el desenlace de sus casos.

¿Quién es Ismael “Mayo” Zambada?

Ismael “Mayo” Zambada García, originario de Sinaloa, fue considerado durante décadas uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa y socio de Joaquín “Chapo” Guzmán.

A diferencia de otros narcotraficantes, Zambada logró permanecer prófugo durante décadas y nunca había sido detenido por las autoridades mexicanas o estadounidenses, pese a figurar entre los criminales más buscados.

Así fue el caso del “Mayo” Zambada

Su historia judicial cambió el 25 de julio de 2024, cuando fue detenido junto con Joaquín Guzmán López, hijo del “Chapo“, tras aterrizar en un aeropuerto de Nuevo México, Estados Unidos.

Después de su captura:

El Gobierno de México informó que no participó en el operativo

Zambada aseguró, mediante una carta pública, que fue secuestrado y trasladado contra su voluntad a Estados Unidos

Afirmó que Joaquín Guzmán López lo emboscó y lo obligó a abordar una aeronave rumbo a territorio estadounidense

El proceso judicial avanzó durante los siguientes meses y el 25 de agosto de 2025 se declaró culpable de delitos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada, evitando un juicio.

Finalmente, el 20 de julio de 2026, el juez Brian Cogan lo condenó a:

Cadena perpetua

Decomiso de 15 mil millones de dólares, considerados ganancias obtenidas por las operaciones del Cártel de Sinaloa

¿Quién es Joaquín “Chapo” Guzmán?

Joaquín “Chapo” Guzmán Loera fue uno de los fundadores y máximos líderes del Cártel de Sinaloa, organización que consolidó una red internacional de tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Durante años fue considerado el narcotraficante más buscado del hemisferio occidental por su capacidad para operar la organización criminal y escapar de las autoridades.

Así fue el caso del “Chapo” Guzmán

El 22 de febrero de 2014, elementos de la Secretaría de Marina lo capturaron en Mazatlán, Sinaloa, durante la denominada Operación Gárgola.

Tras su detención:

Fue trasladado al penal federal del Altiplano

En julio de 2015 escapó mediante un túnel construido bajo su celda

Fue recapturado el 8 de enero de 2016

En enero de 2017 fue extraditado a Estados Unidos

Actualmente cumple cadena perpetua en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado.

Las cartas del “Chapo” desde prisión

Desde su encarcelamiento en Estados Unidos, Joaquín Guzmán Loera ha enviado diversas cartas a las autoridades estadounidenses para denunciar las condiciones de su reclusión.

Entre sus principales reclamos se encuentran:

Falta de comunicación con sus abogados

Condiciones de aislamiento

Solicitudes para revisar su proceso judicial

La más reciente fue enviada este 20 de julio de 2026, en la que pidió una nueva revisión de su caso al considerar que fue juzgado de manera incorrecta.

Dos líderes, un mismo destino

Aunque sus trayectorias fueron distintas, el “Mayo” Zambada y el “Chapo” Guzmán compartieron el liderazgo del Cártel de Sinaloa, una organización que durante décadas dominó el tráfico internacional de drogas.

Hoy ambos enfrentan el mismo desenlace: cadena perpetua en Estados Unidos, marcando el cierre judicial de dos de los casos más emblemáticos en la lucha contra el narcotráfico.

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