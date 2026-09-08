Importación, distribución y almacenamiento: así operaba la red de huachicol fiscal ligada a hermanos Farías Laguna

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Foto: SEMAR/Gobierno Municipal de Puerto Vallarta/FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) informó avances en la investigación contra una red dedicada al huachicol fiscal, presuntamente vinculada con el excontralmirante Fernando Farías Laguna, quien fue vinculado a proceso el 27 de agosto de 2026 por su probable participación en delitos relacionados con el contrabando de combustible.

De acuerdo con la FGR, se trata de una estructura criminal que habría desarrollado mecanismos para importar, trasladar, almacenar y distribuir hidrocarburos introducidos ilegalmente al país desde Texas.

Los “primos”. Foto: FGR

FGR señala investigación iniciada tras denuncia en 2024

La Fiscalía explicó que las investigaciones sobre esta red comenzaron a partir de una denuncia presentada en 2024 por el entonces secretario de Marina, almirante Rafael Ojeda, ante el entonces fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.

Foto: FGR

Según la dependencia, en aquella denuncia se expusieron elementos relacionados con posibles actividades ilícitas en las que estarían involucrados integrantes de la institución naval.

La información permitió iniciar una investigación que, bajo el modelo implementado por la Fiscalía, derivó en diversas acciones contra una estructura dedicada al contrabando de hidrocarburos, conocido popularmente como huachicol fiscal.

FGR asegura 10 millones de litros de diésel en Tamaulipas

Uno de los principales aseguramientos relacionados con la investigación ocurrió en el puerto de Altamira, Tamaulipas, donde fueron asegurados 10 millones de litros de diésel que se encontraban a bordo de un buque.

De acuerdo con los datos de prueba referidos por la FGR y que actualmente son valorados por el Poder Judicial, detrás de la operación no habría actuado un solo contrabandista, sino una estructura integrada por varias personas.

En Altamira, Tamaulipas, elementos de @SEMAR_mx, @FGRMexico y @SSPCMexico realizaron un aseguramiento de 10 millones de litros de diésel. Se aseguraron 192 contenedores, un buque, 29 tractocamiones, armamento y vehículos.

Esta acción es resultado de la coordinación del Gabinete… pic.twitter.com/zYOZydGYir — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) March 31, 2025

La Fiscalía señala a Manuel Roberto Farías Laguna y Fernando Farías Laguna, identificados como los “Primos”, como figuras relevantes dentro de la organización. Presuntamente, ambos habrían intervenido en distintas etapas de la cadena de importación y distribución del combustible.

La investigación también apunta a que, junto con otros integrantes de la red, habrían tenido injerencia en nombramientos, ascensos y movimientos de personal dentro de aduanas marítimas, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Secretaría de Marina.

Roberto Farías habría gestionado nombramientos y promociones

Como parte de las investigaciones, las autoridades realizaron un cateo en una bodega que Manuel Roberto Farías Lagunas presuntamente arrendaba en la Ciudad de México.

En el inmueble fueron localizados diversos objetos y documentos, entre ellos artículos de lujo, listas relacionadas con aduanas marítimas, expedientes de personal naval y de altos mandos de la Secretaría de Marina.

Foto: FGR

También se encontraron documentos de seguridad nacional clasificados como reservados y confidenciales, además de armas que, de acuerdo con la Fiscalía, no contaban con el registro correspondiente. La FGR sostiene que estos elementos forman parte de los datos de prueba que son analizados por las autoridades judiciales.

Cargamentos llegaban desde Texas declarados como aceite o aditivos

La investigación identificó un esquema mediante el cual los buques que transportaban los hidrocarburos zarpaban principalmente desde Texas, Estados Unidos.

Los cargamentos eran declarados como aceite o aditivos, una clasificación que, de acuerdo con la indagatoria, permitía modificar el tratamiento fiscal aplicado a los productos.

La FGR señaló que servidores públicos y agentes aduanales presuntamente recibían pagos a cambio de permitir el ingreso de los cargamentos, además según la FGR, se habría establecido horarios y fechas de arribo para desactivar cámaras de vigilancia y evitar que quedaran registros de las descargas. Una vez que el combustible ingresaba al territorio nacional, era distribuido mediante tres empresas constituidas legalmente.

La red de huachicol fiscal de los “primos” operaba en cinco entidades

Las investigaciones permitieron identificar operaciones relacionadas con la estructura en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la Ciudad de México. La Fiscalía indicó que como parte de las indagatorias se dio seguimiento a accionistas, apoderados legales y otras personas vinculadas con las diferentes etapas de la cadena de operaciones.

Con base en los datos de prueba recabados, la autoridad busca establecer la participación de Manuel Roberto Farías Laguna, Fernando Farías Laguna y otros presuntos integrantes de la estructura.

Foto: FGR

El esquema investigado habría involucrado distintas etapas: desde la importación y traslado de los hidrocarburos hasta su almacenamiento, distribución y posterior manejo de los recursos obtenidos por su comercialización.

La FGR señaló que el contrabando de hidrocarburos representa no solamente una actividad ilícita, sino también un mecanismo que afecta a las empresas del Estado y genera pérdidas de recursos públicos.

La investigación continúa su curso y los elementos presentados por la Fiscalía deberán ser valorados por el Poder Judicial conforme avance el proceso contra los señalados.

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