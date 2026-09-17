Señales que pueden indicar daños en un edificio tras un sismo

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Grietas en una vivienda. Foto: Cuartoscuro

Después de un sismo, una de las dudas más comunes es saber si el edificio donde vives o trabajas es seguro. Para conocer su estado existen revisiones y herramientas que permiten detectar cambios en el comportamiento de las estructuras.

¿Cómo saber si un edificio es seguro después de un sismo?

En el caso de edificios de más de 100 metros de altura o 30 pisos, el Instituto de la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México establece la colocación de acelerógrafos, dispositivos que permiten monitorear cómo responde un inmueble ante vibraciones.

El consultor en Ingeniería Estructural, Esteban Astudillo, explicó que estos dispositivos permiten observar las oscilaciones del edificio ante el viento, vibraciones ambientales y sismos ligeros.

Además, un Director Responsable de Obra (DRO) debe revisar el inmueble cada cinco años.

Después de un sismo, la evaluación puede determinar mediante un semáforo el estado del edificio:

Verde: habitable

habitable Amarillo: presenta daños moderados en paredes y columnas

presenta daños moderados en paredes y columnas Rojo: inhabitable y con riesgo de colapso

No todo movimiento significa daño estructural

Una recomendación importante es no asociar automáticamente el desplazamiento con daño.

Algunos edificios están diseñados para moverse y ajustarse durante un sismo. Por ello, observar que una estructura se mueve no significa necesariamente que haya sufrido daños.

Sin embargo, es importante mantenerse atento a cambios que no estaban presentes antes del sismo.

Fisuras en columnas: una señal de alerta

Astudillo explicó que una señal de alerta pueden ser fisuras nuevas y abiertas de alrededor de 1.5 milímetros o mayores. Las fisuras menores pueden formar parte del comportamiento de la estructura, aunque deben revisarse cuando exista duda.

El especialista señaló que encontrar fisuras en una columna representa una señal de alerta mayor, debido a que estos elementos estructurales prácticamente no deberían presentar este tipo de afectaciones.

“El ver fisuras en una columna, esa sí es una señal de alerta mayor, ¿por qué? Porque en las columnas no debiera haber fisuras realmente, prácticamente nunca”. Esteban Astudillo, consultor en Ingeniería Estructural.

Ante cualquier duda razonable después de un sismo, la recomendación es consultar directamente a un Director Responsable de Obra, quien podrá realizar una revisión más profunda del inmueble.

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