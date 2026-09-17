Senado analiza ajustes a iniciativa presidencial sobre feminicidio

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En México exigen freno a los feminicidios. Foto: Cuartoscuro

La iniciativa presidencial sobre feminicidio tendrá modificaciones en el Senado, adelantó Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, quien señaló que el análisis busca ajustar la definición del delito y dar un nuevo enfoque de participación en las investigaciones a los familiares de las víctimas.

El senador de Morena explicó que las comisiones mantienen una discusión sobre el tipo penal de feminicidio, con el objetivo de establecer una definición jurídica precisa y mecanismos que permitan mejorar las investigaciones.

“Sí creemos que debe tener modificaciones la iniciativa, ajustes en algunas definiciones, en algunos agregados que se han sugerido, particularmente en los familiares de víctimas. Estamos teniendo una discusión enorme pero muy importante en la definición propiamente de feminicidio”. Javier Corral Jurado, presidente de la Comisión de Justicia del Senado.

La propuesta presidencial busca establecer bases generales para homologar en el país la tipificación, investigación, persecución y sanción del feminicidio.

Senado prioriza protocolos para investigar feminicidios

Corral señaló que el debate no debe concentrarse únicamente en aumentar las penas por feminicidio, que con las agravantes contempladas podrían superar los 100 años de prisión, sino garantizar que los ministerios públicos cuenten con protocolos homologados para investigar y clasificar correctamente cada caso

“Deben estar los mecanismos y protocolos para generar verdaderas investigaciones más que en las penas”. Javier Corral Jurado, presidente de la Comisión de Justicia del Senado

El presidente de la Comisión de Justicia explicó que uno de los puntos en discusión es contar con protocolos homologados para que los casos sean investigados y clasificados correctamente desde el inicio.

También indicó que se analiza cómo diferenciar el feminicidio de otros hechos, como un accidente o un suicidio, para evitar errores en la clasificación de las investigaciones.

Analizan definición jurídica del feminicidio

Otro de los temas bajo análisis es la definición del feminicidio y los supuestos que deberán considerarse dentro del tipo penal.

Corral señaló que se busca incorporar las distintas circunstancias relacionadas con género, pero al mismo tiempo establecer una definición clara que permita evitar interpretaciones que, de acuerdo con su planteamiento, puedan invisibilizar a las mujeres.

El senador también aseguró que existen, actualmente, dificultades para clasificar como para desclasificar una investigación.

Buscan evitar que el tema se politice

Finalmente, Javier Corral llamó a evitar que la discusión sobre feminicidio sea utilizada con fines partidistas.

El legislador señaló que la iniciativa contempla no sólo una homologación de la definición y las sanciones, sino también de los protocolos y procedimientos de investigación.

El análisis continuará en el Senado para definir los ajustes que tendrá la propuesta antes de avanzar en el proceso legislativo.

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