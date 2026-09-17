Sheinbaum le responde a Trump tras petición de procesar a funcionarios; le lanza pregunta incómoda

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Sheinbaum aseguró que se actúa todos los días y se informa. Foto: Cuartoscuro / AFP

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reaccionó a las declaraciones de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, quien pidió que las autoridades mexicanas actúen contra el crimen organizado y los funcionarios que tienen nexos con éstos.

“En México estamos actuando. Recientemente, hubo otra detención de un funcionario de un municipio que se sabía que tenía vínculos. Siempre con investigación… Sí ha habido detenciones, sí ha habido incautaciones…”, mencionó desde Palacio Nacional.

Durante su conferencia matutina, afirmó que su México no necesita que lo juzguen desde afuera, que se conocen los problemas internos y que se actúa todos los días, hecho que siempre se da a conocer.

“¿Qué pasa del otro lado?”, Claudia Sheinbaum cuestiona al Gobierno de EE. UU.

La mandataria federal cuestionó el ingreso de armas a México de manera ilegal y el trabajo que está haciendo el Gobierno estadounidense para evitarlo. Recalcó que su administración está haciendo su parte.

“Pero qué pasa del otro lado y eso es algo indispensable. ¿Qué pasa con las armas que vienen de Estados Unidos a México? Pero no se podría explicar el poder de fuego que tiene la delincuencia organizada en nuestro país sin el paso de las armas de Estados Unidos a México de manera ilegal”, mencionó.

Asimismo, Sheinbaum Pardo dijo que le gustaría conocer un reporte puntual de las acciones del Gobierno estadounidense en el combate de lavado de dinero, así como el problema de consumo de drogas en su territorio.

“Me gustaría ver un reporte del propio Gobierno, de los resultados allá y qué se está haciendo”, aseveró.

¿Qué dijo Donald Trump sobre los funcionarios mexicanos con vínculos con el crimen organizado?

El miércoles 16 de septiembre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó al Gobierno de México investigar, detener y llevar ante la justicia a funcionarios presuntamente vinculados con organizaciones criminales. La petición está incluida en una nueva determinación de Washington sobre los países considerados relevantes en el tránsito o la producción de drogas ilícitas.

En este contexto, México fue incluido nuevamente entre las naciones señaladas por su papel en el tráfico o producción de estupefacientes. La administración de Trump pidió al Gobierno mexicano intensificar sus acciones contra los cárteles, a los que considera una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.

Cabe destacar que en el documento el líder republicano volvió a reconocer las acciones realizadas por la administración de Claudia Sheinbaum como el desmantelamiento de laboratorios clandestinos, decomiso de drogas y despliegue de fuerzas de seguridad en la frontera.

No obstante, también reiteró que México debe esforzarse para combatir a los grupos del crimen organizado.

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