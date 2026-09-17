Simulacro Nacional 2026: ¿a qué hora sonará la alerta este sábado 19 de septiembre?
El Segundo Simulacro Nacional 2026 se realizará este sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, en las 32 entidades del país, con cinco hipótesis sísmicas y una prueba del sistema de alertamiento por telefonía celular.
La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) establecieron que el ejercicio tendrá cobertura nacional y permitirá poner a prueba la preparación, coordinación y también capacidad de respuesta de autoridades, instituciones y población ante una emergencia.
¿A qué hora será el Simulacro Nacional 2026?
El Simulacro Nacional 2026 comenzará a las 12:00 horas del sábado 19 de septiembre, de acuerdo con la convocatoria oficial.
Estos son los datos principales del ejercicio:
- Fecha: sábado 19 de septiembre de 2026
- Hora: 12:00 horas
- Referencia: tiempo del centro de México
- Cobertura: las 32 entidades federativas
- Tipo de ejercicio: simulacro nacional con hipótesis sísmicas
La hora de las 12:00 horas fue establecida en el comunicado oficial emitido por la SSPC el 4 de agosto de 2026 y posteriormente reiterada por la CNPC y autoridades estatales.
En la Ciudad de México, la autoridad capitalina también confirmó que a las 12:00 horas se activará la alerta sísmica como parte del ejercicio.
¿La alerta sísmica llegará a los celulares?
Durante el Segundo Simulacro Nacional 2026 también se probará el Sistema de Alertamiento por Telefonía Celular.
De acuerdo con la información proporcionada por la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, la alerta llegará durante el ejercicio a alrededor de 80 millones de teléfonos celulares.
Además, se activarán sistemas de alertamiento mediante altavoces. UnoTV reportó el 17 de septiembre que también se prevé la activación de aproximadamente 23 mil altavoces, principalmente en el centro del país y entidades del Pacífico.
La notificación que aparezca en los teléfonos corresponderá al simulacro preventivo, por lo que no será un aviso de que esté ocurriendo un sismo real.
¿Qué sismo se simulará el 19 de septiembre?
El Simulacro Nacional 2026 no tendrá una sola hipótesis sísmica para todo el país. La CNPC diseñó cinco escenarios regionales, con diferentes magnitudes y ubicaciones.
|Región
|Magnitud hipotética
|Epicentro
|Centro
|7.7
|Tehuacán, Puebla
|Noroeste
|7.1
|Mexicali, Baja California
|Noreste
|5.2
|Ciudad de Allende, Nuevo León
|Península de Yucatán
|7.0
|Cabo Catoche, Quintana Roo
|Golfo de Tehuantepec
|7.6
|Tonalá, Chiapas
La CNPC señaló también que las hipótesis fueron diseñadas con base en datos geofísicos oficiales para representar diferentes condiciones de sismicidad en el territorio nacional.
Zona Centro: sismo hipotético de magnitud 7.7
El escenario correspondiente a la Zona Centro contempla un sismo de magnitud 7.7 con epicentro en Tehuacán, Puebla.
La hipótesis involucra a 14 entidades:
- Ciudad de México
- Colima
- Estado de México
- Guanajuato
- Guerrero
- Hidalgo
- Jalisco
- Michoacán
- Morelos
- Nayarit
- Puebla
- Querétaro
- Tlaxcala
- Veracruz
Por otra parte, el escenario considera una profundidad de 67 kilómetros y un epicentro ubicado aproximadamente 15 kilómetros al sur-suroeste de Tehuacán.
De acuerdo con la información proporcionada, la CNPC señaló que se trata de un escenario físicamente posible relacionado con la interacción de la placa de Cocos y que permitirá poner a prueba la respuesta de la Ciudad de México ante un movimiento de gran magnitud.
Zona Noroeste: sismo de magnitud 7.1
La segunda hipótesis plantea un sismo de magnitud 7.1 con epicentro en Mexicali, Baja California.
En este escenario participarán:
- Baja California
- Baja California Sur
- Chihuahua
- Sonora
- Sinaloa
La hipótesis, además, considera una profundidad de 30 kilómetros y un epicentro ubicado aproximadamente 26 kilómetros al sureste de Mexicali.
Zona Noreste: sismo de magnitud 5.2
Para la Zona Noreste se estableció un escenario de magnitud 5.2, con epicentro en Ciudad de Allende, Nuevo León.
Las entidades contempladas son:
- Aguascalientes
- Coahuila
- Durango
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Tamaulipas
- Zacatecas
La hipótesis considera una profundidad de 10 kilómetros.
Península de Yucatán: sismo de magnitud 7.0
La cuarta hipótesis corresponde a la Península de Yucatán y plantea además un sismo de magnitud 7.0, con epicentro en Cabo Catoche, Quintana Roo.
Participarán:
- Campeche
- Quintana Roo
- Yucatán
El escenario contempla además una profundidad de 15 kilómetros y una ubicación aproximada de 110 kilómetros al noreste de Cabo Catoche/Isla Contoy.
Golfo de Tehuantepec: sismo de magnitud 7.6
Por último, el quinto escenario plantea un sismo de magnitud 7.6, con epicentro en Tonalá, Chiapas.
Las entidades contempladas son:
- Chiapas
- Oaxaca
- Tabasco
La hipótesis establece una profundidad de 22 kilómetros, con el epicentro aproximadamente 75 kilómetros al suroeste de Tonalá.
¿Qué ocurrirá antes del Simulacro Nacional?
Antes del ejercicio de las 12:00 horas habrá una ceremonia relacionada con la memoria de las víctimas de los sismos de septiembre.
La convocatoria oficial establece que a las 7:19 horas del sábado 19 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezará el izamiento de la Bandera Nacional en el Zócalo capitalino, en memoria de las personas afectadas por los sismos de 1985 y 2017.
Por ello, la jornada contempla dos momentos distintos:
- 7:19 horas: ceremonia e izamiento de bandera en el Zócalo
- 12:00 horas: inicio del Segundo Simulacro Nacional 2026
¿Qué ocurrirá después de las 12:00 horas?
La información difundida por UnoTV el 17 de septiembre señala que a las 12:10 horas se instalará el Comité de Emergencias, encargado de informar sobre los simulacros realizados en las entidades.
Por su parte, el comunicado oficial de la SSPC establece que después del ejercicio sesionará el Comité Nacional de Emergencias para evaluar la capacidad operativa de las fuerzas de tarea.
¿Qué hacer cuando suene la alerta sísmica?
La finalidad del Simulacro Nacional 2026 es poner en práctica los protocolos de protección civil. Entre las acciones que las autoridades recomiendan realizar previamente están:
- Identificar rutas de evacuación
- Ubicar puntos de reunión
- Conocer las salidas de emergencia
- Mantener libres de obstáculos los pasillos y accesos
- Identificar zonas de menor riesgo
- Definir responsabilidades entre integrantes de la familia
- Revisar el plan familiar de protección civil
- Tener preparada la mochila de emergencia
La autoridad capitalina señala también que, al escuchar la alerta sísmica, las personas deben poner en práctica el plan de emergencia correspondiente y dirigirse a los puntos de reunión establecidos, de acuerdo con las condiciones de cada inmueble.
¿Es obligatorio registrar el inmueble para participar?
La CNPC habilitó además una plataforma para registrar viviendas, escuelas, centros de trabajo y espacios comunitarios que participarán en el simulacro.
El registro es gratuito y permite obtener posteriormente una constancia de participación.
De acuerdo con la información de autoridades estatales proporcionada, la plataforma permanecerá abierta hasta el viernes 18 de septiembre a las 23:59 horas.
¿Cambió la hora del Simulacro Nacional 2026?
Sí. La información proporcionada registra una modificación respecto de lo publicado inicialmente.
Una nota de UnoTV del 6 de mayo de 2026 señaló que el ejercicio del 19 de septiembre se realizaría a las 11:00 horas.
Posteriormente, la convocatoria oficial presentada por la CNPC el 4 de agosto de 2026 estableció las 12:00 horas, tiempo del centro de México, como horario del Segundo Simulacro Nacional.
La información más reciente de UnoTV, publicada el 17 de septiembre, también confirma que el Simulacro Nacional 2026 será a las 12:00 horas.
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