Simulacro Nacional 2026: ¿a qué hora sonará la alerta este sábado 19 de septiembre?

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Fotos: Cuartoscuro

El Segundo Simulacro Nacional 2026 se realizará este sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, en las 32 entidades del país, con cinco hipótesis sísmicas y una prueba del sistema de alertamiento por telefonía celular.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) establecieron que el ejercicio tendrá cobertura nacional y permitirá poner a prueba la preparación, coordinación y también capacidad de respuesta de autoridades, instituciones y población ante una emergencia.

🗞️ #ComunicadoCNPC:



𝐆𝐨𝐛𝐢𝐞𝐫𝐧𝐨 𝐝𝐞 𝐌𝐞́𝐱𝐢𝐜𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐨𝐜𝐚 𝐚 𝐥𝐚 𝐜𝐢𝐮𝐝𝐚𝐝𝐚𝐧𝐢́𝐚 𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐫 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐒𝐞𝐠𝐮𝐧𝐝𝐨 𝐒𝐢𝐦𝐮𝐥𝐚𝐜𝐫𝐨 𝐍𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔, 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐬𝐚́𝐛𝐚𝐝𝐨 𝐚 𝐥𝐚𝐬 𝟏𝟐:𝟎𝟎 𝐡𝐨𝐫𝐚𝐬.



🔗 https://t.co/garURrYLwB pic.twitter.com/YhxKDkHWfv — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 17, 2026

¿A qué hora será el Simulacro Nacional 2026?

El Simulacro Nacional 2026 comenzará a las 12:00 horas del sábado 19 de septiembre, de acuerdo con la convocatoria oficial.

Estos son los datos principales del ejercicio:

Fecha: sábado 19 de septiembre de 2026

sábado 19 de septiembre de 2026 Hora: 12:00 horas

12:00 horas Referencia: tiempo del centro de México

tiempo del centro de México Cobertura: las 32 entidades federativas

las 32 entidades federativas Tipo de ejercicio: simulacro nacional con hipótesis sísmicas

La hora de las 12:00 horas fue establecida en el comunicado oficial emitido por la SSPC el 4 de agosto de 2026 y posteriormente reiterada por la CNPC y autoridades estatales.

En la Ciudad de México, la autoridad capitalina también confirmó que a las 12:00 horas se activará la alerta sísmica como parte del ejercicio.

🚨 ¿Escuchas la alerta y sales corriendo?… 🚫 ¡No tan rápido! 🚷



Cuando suena la alerta sísmica, cada segundo cuenta, pero no todos necesitamos hacer lo mismo. ⛑️ La decisión depende de dónde estés, cuánto te tome llegar a una salida y qué tan segura sea la ruta. 🏙️➡️



🏘️ En… pic.twitter.com/avNOIveUdE — ISSSTE (@ISSSTE_mx) September 16, 2026

¿La alerta sísmica llegará a los celulares?

Durante el Segundo Simulacro Nacional 2026 también se probará el Sistema de Alertamiento por Telefonía Celular.

De acuerdo con la información proporcionada por la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, la alerta llegará durante el ejercicio a alrededor de 80 millones de teléfonos celulares.

Además, se activarán sistemas de alertamiento mediante altavoces. UnoTV reportó el 17 de septiembre que también se prevé la activación de aproximadamente 23 mil altavoces, principalmente en el centro del país y entidades del Pacífico.

La notificación que aparezca en los teléfonos corresponderá al simulacro preventivo, por lo que no será un aviso de que esté ocurriendo un sismo real.

¿Qué sismo se simulará el 19 de septiembre?

El Simulacro Nacional 2026 no tendrá una sola hipótesis sísmica para todo el país. La CNPC diseñó cinco escenarios regionales, con diferentes magnitudes y ubicaciones.

Región Magnitud hipotética Epicentro Centro 7.7 Tehuacán, Puebla Noroeste 7.1 Mexicali, Baja California Noreste 5.2 Ciudad de Allende, Nuevo León Península de Yucatán 7.0 Cabo Catoche, Quintana Roo Golfo de Tehuantepec 7.6 Tonalá, Chiapas

La CNPC señaló también que las hipótesis fueron diseñadas con base en datos geofísicos oficiales para representar diferentes condiciones de sismicidad en el territorio nacional.

Zona Centro: sismo hipotético de magnitud 7.7

El escenario correspondiente a la Zona Centro contempla un sismo de magnitud 7.7 con epicentro en Tehuacán, Puebla.

Saber qué hacer antes, durante y después de un sismo puede salvar vidas. 🦺🏠



​Invitamos a toda la ciudadanía a ser parte del Segundo Simulacro Nacional 2026. ¡Regístrate y repasa tu protocolo de seguridad!https://t.co/audpnXQXUb



​🗓️ 19 de septiembre

⏰ 12:00 horas pic.twitter.com/I2T7EBBFBH — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) September 15, 2026

La hipótesis involucra a 14 entidades:

Ciudad de México

Colima

Estado de México

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Michoacán

Morelos

Nayarit

Puebla

Querétaro

Tlaxcala

Veracruz

Por otra parte, el escenario considera una profundidad de 67 kilómetros y un epicentro ubicado aproximadamente 15 kilómetros al sur-suroeste de Tehuacán.

De acuerdo con la información proporcionada, la CNPC señaló que se trata de un escenario físicamente posible relacionado con la interacción de la placa de Cocos y que permitirá poner a prueba la respuesta de la Ciudad de México ante un movimiento de gran magnitud.

Participa en el Segundo Simulacro Nacional 2026 que realizaremos el sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas, súmate desde tu casa, escuela o centro de trabajo. 🚨



A través de este ejercicio fortalecemos las capacidades de reacción y saber cómo actuar ante una emergencia o… pic.twitter.com/71Q0P85yRd — Gobierno de Guadalajara (@GuadalajaraGob) September 17, 2026

Zona Noroeste: sismo de magnitud 7.1

La segunda hipótesis plantea un sismo de magnitud 7.1 con epicentro en Mexicali, Baja California.

En este escenario participarán:

Baja California

Baja California Sur

Chihuahua

Sonora

Sinaloa

La hipótesis, además, considera una profundidad de 30 kilómetros y un epicentro ubicado aproximadamente 26 kilómetros al sureste de Mexicali.

#Sonora se prepara para el #SegundoSimulacroNacional2026🚨📢.



Este sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas se pondrá a prueba una hipótesis de #Sismo de magnitud 7.1.



✅ Regístrate en: https://t.co/2nqSREWKQt



¡@cepcsonora te invita! pic.twitter.com/b64Znt6pWt — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 17, 2026

Zona Noreste: sismo de magnitud 5.2

Para la Zona Noreste se estableció un escenario de magnitud 5.2, con epicentro en Ciudad de Allende, Nuevo León.

Las entidades contempladas son:

Aguascalientes

Coahuila

Durango

Nuevo León

San Luis Potosí

Tamaulipas

Zacatecas

La hipótesis considera una profundidad de 10 kilómetros.

Península de Yucatán: sismo de magnitud 7.0

La cuarta hipótesis corresponde a la Península de Yucatán y plantea además un sismo de magnitud 7.0, con epicentro en Cabo Catoche, Quintana Roo.

Participarán:

Campeche

Quintana Roo

Yucatán

El escenario contempla además una profundidad de 15 kilómetros y una ubicación aproximada de 110 kilómetros al noreste de Cabo Catoche/Isla Contoy.

Golfo de Tehuantepec: sismo de magnitud 7.6

Por último, el quinto escenario plantea un sismo de magnitud 7.6, con epicentro en Tonalá, Chiapas.

Las entidades contempladas son:

Chiapas

Oaxaca

Tabasco

La hipótesis establece una profundidad de 22 kilómetros, con el epicentro aproximadamente 75 kilómetros al suroeste de Tonalá.

📱🚨 Este 19 de septiembre, el Segundo Simulacro Nacional 2026 también llegará a tu celular.



A las 12:00 horas, los teléfonos compatibles recibirán un mensaje de alerta como parte del ejercicio nacional. pic.twitter.com/gM8KZ4JAC3 — Protección Civil del Estado de México (@pciviledomex) September 16, 2026

¿Qué ocurrirá antes del Simulacro Nacional?

Antes del ejercicio de las 12:00 horas habrá una ceremonia relacionada con la memoria de las víctimas de los sismos de septiembre.

La convocatoria oficial establece que a las 7:19 horas del sábado 19 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezará el izamiento de la Bandera Nacional en el Zócalo capitalino, en memoria de las personas afectadas por los sismos de 1985 y 2017.

Por ello, la jornada contempla dos momentos distintos:

7:19 horas: ceremonia e izamiento de bandera en el Zócalo

ceremonia e izamiento de bandera en el Zócalo 12:00 horas: inicio del Segundo Simulacro Nacional 2026

¿Qué ocurrirá después de las 12:00 horas?

La información difundida por UnoTV el 17 de septiembre señala que a las 12:10 horas se instalará el Comité de Emergencias, encargado de informar sobre los simulacros realizados en las entidades.

Por su parte, el comunicado oficial de la SSPC establece que después del ejercicio sesionará el Comité Nacional de Emergencias para evaluar la capacidad operativa de las fuerzas de tarea.

¿Qué hacer cuando suene la alerta sísmica?

La finalidad del Simulacro Nacional 2026 es poner en práctica los protocolos de protección civil. Entre las acciones que las autoridades recomiendan realizar previamente están:

Identificar rutas de evacuación

Ubicar puntos de reunión

Conocer las salidas de emergencia

Mantener libres de obstáculos los pasillos y accesos

Identificar zonas de menor riesgo

Definir responsabilidades entre integrantes de la familia

Revisar el plan familiar de protección civil

Tener preparada la mochila de emergencia

La autoridad capitalina señala también que, al escuchar la alerta sísmica, las personas deben poner en práctica el plan de emergencia correspondiente y dirigirse a los puntos de reunión establecidos, de acuerdo con las condiciones de cada inmueble.

¿Es obligatorio registrar el inmueble para participar?

La CNPC habilitó además una plataforma para registrar viviendas, escuelas, centros de trabajo y espacios comunitarios que participarán en el simulacro.

El registro es gratuito y permite obtener posteriormente una constancia de participación.

De acuerdo con la información de autoridades estatales proporcionada, la plataforma permanecerá abierta hasta el viernes 18 de septiembre a las 23:59 horas.

¿Cambió la hora del Simulacro Nacional 2026?

Sí. La información proporcionada registra una modificación respecto de lo publicado inicialmente.

Una nota de UnoTV del 6 de mayo de 2026 señaló que el ejercicio del 19 de septiembre se realizaría a las 11:00 horas.

Posteriormente, la convocatoria oficial presentada por la CNPC el 4 de agosto de 2026 estableció las 12:00 horas, tiempo del centro de México, como horario del Segundo Simulacro Nacional.

La información más reciente de UnoTV, publicada el 17 de septiembre, también confirma que el Simulacro Nacional 2026 será a las 12:00 horas.

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