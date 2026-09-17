Del protocolo a las risas: momentos cómicos durante los Gritos de Independencia en estados
Como cada año, durante las ceremonias del Grito de Independencia en distintos estados del país se registraron momentos cómicos, inesperados e incluso incómodos que quedaron captados en video y posteriormente generaron comentarios en redes sociales.
Desde un trabajador que tuvo que tirarse al piso para sostener un soporte de micrófono hasta una escolta policial que se descoordinó durante los honores a la bandera, te presentamos algunos de los momentos que llamaron la atención durante las celebraciones.
Ciudad de México
Durante el Grito de Independencia en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México (CDMX), un colaborador tuvo que colocarse en el piso para sostener desde la parte inferior el pedestal o soporte de un micrófono.
Mientras el trabajador permanecía tendido, el alcalde Mauricio Tabe continuó con las tradicionales arengas del Grito de Independencia. El momento quedó registrado en video y comenzó a generar comentarios en redes sociales por la peculiar escena.
Estado de México
En Villa Guerrero, Estado de México, el alcalde Carlos Rogel Guadarrama encabezaba el Grito de Independencia cuando parte de los adornos colocados en el lugar comenzó a incendiarse. El momento fue registrado en video y generó comentarios entre los asistentes. En las imágenes también se escuchan gritos del público que advertían: “Se están quemando”.
Jalisco
En Tamazula de Gordiano, Jalisco, la ceremonia transcurría con normalidad hasta que la escolta, integrada por elementos policiales, protagonizó un momento de descoordinación.
Cuando los policías debían dirigirse hacia uno de los flancos, algunos avanzaron en una dirección mientras otros lo hicieron hacia el lado contrario. Los elementos intentaron corregir el movimiento y finalmente lograron reintegrarse.
- La escena fue grabada por asistentes y posteriormente compartida en redes sociales
Michoacán
En Senguio, Michoacán, el alcalde Rodolfo Quintana protagonizó otro de los momentos que llamaron la atención durante las celebraciones. En redes sociales circularon señalamientos de usuarios que aseguraban que el presidente municipal se encontraba bajo los influjos del alcohol, debido a que algunas de sus arengas durante el Grito no se entendían con claridad.
Puebla
En Xochiapulco, Puebla, el alcalde Mariano Ortuño fue captado durante el Grito de Independencia cuando, aparentemente, golpeó a la síndica municipal con la cuerda de la campana. El momento generó cuestionamientos y comentarios en redes sociales tras la difusión de las imágenes.
Sinaloa
En Elota, Sinaloa, el alcalde Richard Millán llamó la atención durante la celebración por la peculiar vestimenta que utilizó para encabezar el Grito de Independencia. Su atuendo, de apariencia extravagante, fue uno de los aspectos que más comentarios generó en torno a la ceremonia.
Veracruz
En San Andrés Tuxtla, Veracruz, el Grito de Independencia tuvo otro momento que provocó risas entre los asistentes. Durante las arengas, al alcalde Rafael Gustavo Fararoni Magaña se le agudizó la voz, un cambio que llamó la atención del público y provocó risas mientras continuaba con la ceremonia.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.