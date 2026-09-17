Del protocolo a las risas: momentos cómicos durante los Gritos de Independencia en estados

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Durante el Grito de Independencia hubo comedia.Foto: Cuartoscuro

Como cada año, durante las ceremonias del Grito de Independencia en distintos estados del país se registraron momentos cómicos, inesperados e incluso incómodos que quedaron captados en video y posteriormente generaron comentarios en redes sociales.

Desde un trabajador que tuvo que tirarse al piso para sostener un soporte de micrófono hasta una escolta policial que se descoordinó durante los honores a la bandera, te presentamos algunos de los momentos que llamaron la atención durante las celebraciones.

Ciudad de México

Durante el Grito de Independencia en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México (CDMX), un colaborador tuvo que colocarse en el piso para sostener desde la parte inferior el pedestal o soporte de un micrófono.

“¡Viva la libertad!”, gritó @mauriciotabe .🇲🇽



¿Libertad? Mientras él estaba arriba, frente a los reflectores, un trabajador tuvo que ir ARRÁSTRANDOSE por el piso para retirar un micrófono sin entrar a cuadro.



Unos arriba. Otros arrastrándose abajo.



El clasismo también se… pic.twitter.com/4ZUXOBJCH3 — 𝐑𝐚ú𝐥 𝐏𝐚𝐫𝐞𝐝𝐞𝐬 𝐏𝐞ñ𝐚 (@RaulParedesP) September 16, 2026

Mientras el trabajador permanecía tendido, el alcalde Mauricio Tabe continuó con las tradicionales arengas del Grito de Independencia. El momento quedó registrado en video y comenzó a generar comentarios en redes sociales por la peculiar escena.

Estado de México

En Villa Guerrero, Estado de México, el alcalde Carlos Rogel Guadarrama encabezaba el Grito de Independencia cuando parte de los adornos colocados en el lugar comenzó a incendiarse. El momento fue registrado en video y generó comentarios entre los asistentes. En las imágenes también se escuchan gritos del público que advertían: “Se están quemando”.

El alcalde de #VillaGuerrero Carlos Rogel Guadarrama estaba bien entrado dando el Grito de Independencia, mientras los adornos se estaban quemando.

El video se viralizo porque ni los policías, ni protección civil actuaron de manera inmediata. pic.twitter.com/C4bcboV7uo — Alonso Herrera Trejo (@AlonsoHerreraT) September 17, 2026

Jalisco

En Tamazula de Gordiano, Jalisco, la ceremonia transcurría con normalidad hasta que la escolta, integrada por elementos policiales, protagonizó un momento de descoordinación.

Cuando los policías debían dirigirse hacia uno de los flancos, algunos avanzaron en una dirección mientras otros lo hicieron hacia el lado contrario. Los elementos intentaron corregir el movimiento y finalmente lograron reintegrarse.

Policías municipales de Tamazula de Gordiano, Jalisco, protagonizaron un momento de descoordinación como escolta durante los honores a la bandera previa al Grito de Independencia del 15 de septiembre. El evento fue grabado por los asistentes. pic.twitter.com/jCTmYlPJpU — DK 1250 (@dk1250) September 17, 2026

La escena fue grabada por asistentes y posteriormente compartida en redes sociales

Michoacán

En Senguio, Michoacán, el alcalde Rodolfo Quintana protagonizó otro de los momentos que llamaron la atención durante las celebraciones. En redes sociales circularon señalamientos de usuarios que aseguraban que el presidente municipal se encontraba bajo los influjos del alcohol, debido a que algunas de sus arengas durante el Grito no se entendían con claridad.

¿COMENZÓ EL FESTEJO ANTES DEL GRITO? ALCALDE DE SENGUIO SE VUELVE VIRAL



El alcalde de Senguio, Michoacán, Rodolfo Quintana, protagonizó uno de los momentos más comentados de las Fiestas Patrias. pic.twitter.com/eLNM4hBAfC — En Serio Noticias (@EnSerioNoticias) September 17, 2026

Puebla

En Xochiapulco, Puebla, el alcalde Mariano Ortuño fue captado durante el Grito de Independencia cuando, aparentemente, golpeó a la síndica municipal con la cuerda de la campana. El momento generó cuestionamientos y comentarios en redes sociales tras la difusión de las imágenes.

😡 Captan al alcalde de Xochiapulco, Mariano Ortuño, agrediendo a la síndica municipal con la cuerda de la campana durante el Grito de Independencia.



El presidente municipal ya acumula señalamientos por violencia política de género. pic.twitter.com/73Au9ZxdKL — Patricia Estrada (@estradapaty) September 16, 2026

Sinaloa

En Elota, Sinaloa, el alcalde Richard Millán llamó la atención durante la celebración por la peculiar vestimenta que utilizó para encabezar el Grito de Independencia. Su atuendo, de apariencia extravagante, fue uno de los aspectos que más comentarios generó en torno a la ceremonia.

🔴Richard Millán, alcalde de Elota, Sinaloa, llamó la atención en redes sociales por el atuendo que eligió para las fiestas patrias.



El presidente municipal enfrenta observaciones de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa a la Cuenta Pública 2025.



Pero no es la única… pic.twitter.com/3h3PwNub9I — Azucena Uresti (@azucenau) September 16, 2026

Veracruz

En San Andrés Tuxtla, Veracruz, el Grito de Independencia tuvo otro momento que provocó risas entre los asistentes. Durante las arengas, al alcalde Rafael Gustavo Fararoni Magaña se le agudizó la voz, un cambio que llamó la atención del público y provocó risas mientras continuaba con la ceremonia.

¡Viva san Andrés Tuxtlaaaaaaaa! 🗣️🐔

Le costó al alcalde de San Andrés Tuxtla, Veracruz, Rafael Gustavo Fararoni Magaña, dar el grito. 🤭 pic.twitter.com/lNrg8t2eUT — Hiram Hurtado (@ehiramhurtado) September 16, 2026

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