Hoy terminan las clases en la SEP, pero ya hay fecha para el regreso

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Este 15 de julio concluyen oficialmente las clases del ciclo escolar 2025-2026 para millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria incorporados al Sistema Educativo Nacional. Al mismo tiempo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el calendario del siguiente ciclo, en el que se confirma la fecha de regreso a las aulas.

De acuerdo con el Acuerdo 07/07/26, el ciclo escolar 2026-2027 iniciará el lunes 31 de agosto de 2026, por lo que los alumnos de educación básica tendrán un periodo vacacional de poco más de seis semanas antes de retomar actividades.

Foto: SEP

¿Cuándo regresan a clases los estudiantes de la SEP?

El nuevo calendario escolar, publicado por la SEP en el DOF, establece que el inicio de cursos para preescolar, primaria y secundaria será el lunes 31 de agosto de 2026.

Asimismo, el documento señala que el ciclo escolar concluirá el viernes 9 de julio de 2027 para educación básica, mientras que las escuelas normales y demás instituciones dedicadas a la formación de maestras y maestros finalizarán actividades el martes 13 de julio de 2027.

El calendario contempla 185 días efectivos de clases

La dependencia federal informó que el calendario para preescolar, primaria y secundaria contempla 185 días efectivos de clases, en cumplimiento de la Ley General de Educación.

En tanto, el calendario correspondiente a las escuelas normales y demás instituciones formadoras de docentes será de 190 días.

SEP mantiene una semana adicional de receso para docentes

La SEP destacó que el calendario del próximo ciclo escolar mantiene una semana adicional de receso durante agosto para maestras y maestros de educación básica.

Según el acuerdo publicado en el DOF, esta medida responde al compromiso del Gobierno federal de reconocer la labor del personal docente, por lo que el periodo vacacional previo al inicio del ciclo escolar se amplía antes del regreso a las aulas.

Foto: SEP

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