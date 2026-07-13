SEP elimina incorporación gradual en primaria para la Beca Rita Cetina; más estudiantes serán beneficiados

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Beca Rita Cetina. Foto: Cuartoscuro.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) modificó las Reglas de Operación de la Beca Rita Cetina 2026 para eliminar la incorporación gradual de estudiantes de primaria, con lo que las niñas y los niños de ese nivel podrán integrarse al programa desde el inicio del ejercicio fiscal sin importar el grado escolar que cursen.

El cambio quedó establecido en el Acuerdo número 06/07/26, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), mediante el cual se modifican las Reglas de Operación del Programa Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina para el ejercicio fiscal 2026, emitidas originalmente en el Acuerdo 39/12/25, publicado el 31 de diciembre de 2025.

Con esta modificación, la SEP elimina el esquema de incorporación gradual previsto para la educación primaria y permite que los alumnos de cualquier grado puedan ser beneficiarios del programa desde el inicio del ejercicio fiscal.

De acuerdo con el documento, el objetivo de este ajuste es ampliar el acceso al programa y realizar otras adecuaciones relacionadas con el procedimiento de cancelación de apoyos no cobrados, así como con la documentación requerida para acreditar la identidad de madres, padres, tutores o tutoras y comprobar su domicilio.

Beca Rita Cetina 2026 elimina la incorporación gradual en primaria

Las Reglas de Operación publicadas el 31 de diciembre de 2025 establecen que el objetivo general de la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina es fomentar que niñas, niños y adolescentes inscritos en escuelas prioritarias o susceptibles de atención, cuyas familias sean de bajos ingresos, permanezcan y concluyan la educación básica mediante el otorgamiento de una beca.

Con el nuevo acuerdo, la SEP determinó modificar esas reglas para que la incorporación de estudiantes de primaria ya no dependa del grado escolar.

El documento también contempla cambios en otros procedimientos administrativos, entre ellos:

La eliminación de la incorporación gradual en educación primaria .

. Adecuaciones al procedimiento para cancelar apoyos que no hayan sido cobrados.

Cambios en los documentos solicitados para verificar la identidad de madres, padres, tutores o tutoras.

Ajustes en los requisitos para comprobar el domicilio de los beneficiarios.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó las modificaciones presupuestarias mediante el oficio 411/UDPCSG/2026/12788, fechado el 4 de junio de 2026.

Asimismo, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones emitió el dictamen regulatorio correspondiente mediante el folio ATDT-2026-0894, con fecha 12 de junio de 2026.

El acuerdo lo firmó el titular de la SEP, Mario Delgado, el 6 de julio de 2026 y publicado en el DOF.

Beca Rita Cetina entregará apoyo anual a estudiantes de primaria

Durante una gira de trabajo en Zacatecas, la presidenta Claudia Sheinbaum informó también que la Beca Rita Cetina consiste en un depósito anual de 2 mil 500 pesos para estudiantes inscritos en escuelas públicas de primaria.

La mandataria explicó además que el recurso se entregará a partir de agosto mediante el Banco del Bienestar apoyará a familias con gastos de útiles y uniformes.

Sheinbaum señaló que el programa se otorgará de manera universal, sin considerar el promedio escolar de los estudiantes.

Además, anunció que el sistema de becas continuará en otros niveles educativos.

De acuerdo con la presidenta:

Los estudiantes de secundaria pública recibirán un apoyo bimestral mediante la misma tarjeta.

recibirán un apoyo bimestral mediante la misma tarjeta. La Beca Benito Juárez continuará para todos los alumnos de preparatoria pública .

continuará para todos los alumnos de . En Zacatecas iniciará la Beca Gertrudis Bocanegra para estudiantes universitarios, destinada principalmente al transporte.

El coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, informó además que en Zacatecas el programa atiende a 114 mil 474 estudiantes. Por otra parte, 61 mil 823 de educación media superior y 4 mil 330 de superior, lo que representa una inversión de mil 600 millones de pesos.

Durante el mismo evento, la presidenta anunció también que este año iniciará la construcción de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Zacatecas y que se abrirán nuevos planteles de preparatoria bajo el modelo Margarita Maza para ampliar la matrícula en educación media superior y superior.

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