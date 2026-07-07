Vacaciones de verano SEP: fechas clave para alumnos de educación básica

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Las vacaciones de verano están por iniciar, según la SEP. Foto: Cuartoscuro

Las vacaciones de verano están cada vez más cerca y miles de estudiantes de educación básica se ausentarán de las aulas por varias semanas, de acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

¿Cuáles son las fechas clave del calendario de la SEP para las vacaciones de verano?

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP, existen fechas clave para el desarrollo de estudiantes de cientos de escuelas de educación básica.

Entre las fechas clave destacan:

Martes 14 de julio: registro y comunicación de los resultados de evaluación

Miércoles 15 de julio: fin de clases

Sábado 18 de julio: receso de clases

FOTO: SEP

Además de esas fechas clave para los estudiantes, los profesores también deben tomar en cuenta otros dos días para ellos:

Jueves 16 y viernes 17 de julio: taller intensivo para personal docente

Hasta el momento, el calendario oficial de la SEP marca como vacaciones de verano desde el 18 de julio. El regreso a las aulas tras el receso escolar será marcado en el calendario del nuevo ciclo escolar 2026-2027.

Aunque el calendario de la SEP marca como fin de cursos el miércoles 15 de julio, en algunos estados las clausuras escolares se dieron en días previos ante pronósticos extremos del clima y la movilidad por el Mundial 2026, que disputó algunos partidos en territorio nacional.

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