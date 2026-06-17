IMCO alerta crisis en educación: abandono escolar en bachillerato triplica al de secundaria en México

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Estudiantes de prepa. Foto: Cuartoscuro

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) alertó que el bachillerato y la secundaria concentran el mayor abandono dentro de la educación obligatoria en México, aunque la situación resulta especialmente preocupante en educación media superior, donde la deserción escolar es tres veces mayor que en secundaria, lo que pone en riesgo el futuro académico y laboral de millones de jóvenes.

A través de una publicación difundida en redes sociales, el IMCO advirtió que si se busca que más estudiantes concluyan sus estudios resulta indispensable enfocar esfuerzos y políticas públicas en el nivel medio superior, considerado actualmente el punto más vulnerable dentro del sistema educativo mexicano.

📚El bachillerato y la secundaria concentran el mayor abandono en la educación obligatoria. El abandono en bachillerato es 3 veces mayor que en secundaria.

Si queremos que más jóvenes concluyan sus estudios, es indispensable enfocar esfuerzos y políticas públicas en este nivel… pic.twitter.com/7cvwCi4oq4 — IMCO (@imcomx) June 17, 2026

De acuerdo con el IMCO, en México 3.7 de cada 100 estudiantes abandonan la secundaria. La situación empeora en bachillerato, donde la deserción escolar sube a 11.3 alumnos por cada 100 inscritos.

Bachillerato es el nivel educativo con mayor abandono escolar en México: IMCO

De acuerdo con análisis previos del propio Instituto Mexicano para la Competitividad, el bachillerato representa actualmente “el escalón más frágil” dentro de la trayectoria educativa de los estudiantes mexicanos.

Según datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) correspondientes al ciclo escolar 2021-2022, el abandono escolar en educación media superior alcanzó una tasa de 9.2%, mientras que en secundaria fue de 2.5% y en primaria apenas de 0.4%.

El organismo señaló que, entre otros factores, cerca de medio millón de estudiantes dejaron el bachillerato por problemas económicos o porque tuvieron que incorporarse al mercado laboral para generar ingresos dentro de sus hogares.

Jóvenes enfrentan violencia, falta de apoyo familiar y presión económica

El IMCO explicó que existen múltiples factores sociales detrás del abandono escolar en este nivel educativo.

Entre ellos destacan contextos de violencia, riesgo de drogadicción, embarazos tempranos, necesidad de generar ingresos propios y, en muchos casos, falta de apoyo familiar.

A esto se suma el aumento en costos educativos. El organismo recordó que en agosto de 2022 la inflación en educación provocó incrementos de 20.4% en materiales escolares, 12.9% en libros de texto y 9.1% en colegiaturas.

En el caso específico del bachillerato, las colegiaturas registraron un aumento de 10.3%, situación que obligó a muchos estudiantes a buscar alternativas públicas o abandonar completamente sus estudios.

Terminar bachillerato puede cambiar el futuro laboral de los estudiantes

El IMCO subrayó que concluir el bachillerato representa una diferencia importante en el desarrollo profesional de los jóvenes.

El organismo recordó que quienes logran continuar sus estudios hasta licenciatura pueden alcanzar salarios hasta 78% mayores y tener tres veces más oportunidades de crecimiento laboral.

Por ello, insistió en que fortalecer la educación media superior debe convertirse en una prioridad dentro de las políticas públicas, pues de ello depende la formación del capital humano y las posibilidades de construir un México más competitivo.

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