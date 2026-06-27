Víctor Rodríguez Padilla responde a acusación de violencia

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Víctor Rodríguez asegura que no interferirá en investigaciones. Foto: Cuartoscuro

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, respondió a la acusación de violencia intrafamiliar realizada por su esposa, María Felicia Jiménez, y aseguró que colaborará con las autoridades para esclarecer los hechos.

A través de un comunicado difundido este sábado 27 de junio, el exfuncionario señaló que se ha separado de cualquier cargo público para atender el proceso como ciudadano y evitar cualquier interferencia en las investigaciones.

Esposa de Víctor Rodríguez denunció presunta violencia intrafamiliar

La noche del viernes 26 de junio, María Felicia Jiménez, quien se identifica como esposa del exdirector de Pemex, publicó un mensaje en un canal de YouTube en el que denunció haber sido víctima de presunta violencia intrafamiliar.

La mujer solicitó la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum para protegerla a ella y a sus hijos menores de edad.

Aseguró que durante mucho tiempo guardó silencio por temor a perder su empleo, quedarse sin recursos económicos, perder su vivienda y que le fueran retirados sus hijos debido a las relaciones de su esposo con funcionarios de alto nivel.

Exdirector de Pemex pide discreción por su familia

En su posicionamiento, el exfuncionario también pidió respeto y prudencia para no afectar a sus hijos durante el proceso.

“Con relación a los recientes señalamientos, entiendo la sensibilidad de la situación. Por congruencia, me he separado de cualquier cargo público para atender este proceso estrictamente como ciudadano y no interferir en las investigaciones”

“Por el bienestar de mi familia, pido respetuosamente la discreción y prudencia necesarias para no afectar a mis hijos durante este proceso”, señaló.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la apertura de una carpeta de investigación o sobre posibles medidas de protección relacionadas con la denuncia pública.

🚨Víctor Rodríguez Padilla anuncia que se separa de cualquier cargo público (aunque según el Gobierno no se llegó a desempeñar como director del INEEL).



El ex director de Pemex asegura que atenderá el proceso como ciudadano.



Esto tras ser señalado de violencia intrafamiliar por… pic.twitter.com/c0HUrdnwqb — Azucena Uresti (@azucenau) June 27, 2026

Sener aclara situación laboral de Víctor Rodríguez

Tras la difusión del video, la Secretaría de Energía (Sener) emitió una tarjeta informativa en la que precisó que, desde su salida de Petróleos Mexicanos en mayo pasado, Víctor Rodríguez Padilla no ocupa ningún cargo público.

La dependencia agregó que, aunque se había informado sobre una posible incorporación del exfuncionario al Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), dicho nombramiento nunca se formalizó.

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