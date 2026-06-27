México y Estados Unidos inauguran planta en Chiapas contra el gusano barrenador

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Inauguran planta de moscas estériles en Chiapas Foto: @Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró este 27 de junio la planta de moscas estériles en Metapa de Domínguez Chiapas para combatir el gusano barrenador, un proyecto desarrollado en coordinación con Estados Unidos para contener la plaga que afecta al sector ganadero y fortalecer la sanidad animal en la región.

Quiénes participaron en la inauguración de la planta en Chiapas?

En el evento participaron la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins; el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson; el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, así como representantes diplomáticos y autoridades de ambos países.

La inauguración forma parte de las acciones impulsadas por México y Estados Unidos para enfrentar el problema sanitario que amenaza al sector ganadero y reforzar la cooperación bilateral en materia agropecuaria.

Planta de moscas estériles busca contener el gusano barrenador

La nueva planta de moscas estériles aplicará la Técnica del Insecto Estéril, un método que consiste en criar y esterilizar moscas macho para liberarlas posteriormente en las zonas afectadas.

Al aparearse con las hembras silvestres, los insectos estériles impiden la reproducción de la plaga y contribuyen a reducir gradualmente la población del gusano barrenador.

Con la presencia de la secretaria de Agricultura de los Estados Unidos, Brooke Rollins; y el embajador de los Estados Unidos en México, Ronald Johnson, hoy inauguramos la Planta de Producción de Mosca Estéril, una instalación estratégica para el combate del gusano barrenador del… pic.twitter.com/s7k3xmYZwr — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 27, 2026

Sheinbaum destaca cooperación con Estados Unidos

Durante su mensaje, la presidenta destacó la participación de Estados Unidos en el desarrollo del proyecto y agradeció el apoyo técnico y financiero brindado por el gobierno estadounidense.

“La principal aportación provino de Estados Unidos, así como su experiencia técnica y voluntad política para hacer realidad un proyecto que fortalece la sanidad animal y protege una actividad económica fundamental para nuestras dos naciones”, expresó.

Por su parte, la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, afirmó que la inauguración de la planta representa un ejemplo de colaboración entre ambos países para enfrentar una plaga que afecta a la región.

Sheinbaum destaca cooperación con Estados Unidos

Durante su mensaje, la presidenta destacó la participación de Estados Unidos en el desarrollo del proyecto y agradeció el apoyo técnico y financiero brindado por el gobierno estadounidense.

“Hoy inauguramos esta planta de producción de mosca estéril, una instalación estratégica para el combate del gusano barrenador del ganado. La principal aportación provino de Estados Unidos, así como su experiencia técnica y voluntad política para hacer realidad un proyecto que fortalece la sanidad animal y protege una actividad económica fundamental para nuestras dos naciones”, expresó.

Por su parte, la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, afirmó que la inauguración de la planta representa un ejemplo de colaboración entre ambos países para enfrentar una plaga que afecta a la región.

Cooperación internacional para enfrentar la plaga

Las autoridades coincidieron en que las enfermedades y amenazas a la producción ganadera no reconocen fronteras, por lo que la colaboración científica y técnica entre países resulta fundamental para atender este tipo de desafíos.

Con la puesta en marcha de la planta de moscas estériles en Chiapas, México y Estados Unidos buscan fortalecer las estrategias de control del gusano barrenador y proteger la actividad ganadera en la región.

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