Lunes de caos vial en CDMX y Edomex: bloqueos, deslaves y manifestaciones complican la circulación; estas son las alternativas

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Periférico Sur, México-Toluca y México-Querétaro registran caos vial. Foto: OVIAL

Manifestaciones, un deslave, carga vehicular y operativos de seguridad provocan afectaciones este lunes 29 de junio en distintos puntos del Valle de México. Te decimos dónde hay complicaciones y qué rutas puedes tomar.

La movilidad en el Valle de México enfrenta un lunes complicado debido a diversos incidentes que afectan la circulación en importantes vialidades de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Entre las principales afectaciones se encuentran:

Bloqueo sobre Periférico Sur por joven desaparecida

Deslave en Atizapán de Zaragoza

Carga vehicular en la autopista México-Toluca

Operativo de seguridad en la México-Cuernavaca

Protesta de transportistas en la México-Querétaro

#PrecauciónVial | Permanece bloqueo en Periférico al Oriente antes de la Carretera Picacho Ajusco, col. Fuentes del Pedregal, alcaldía Tlalpan. #AlternativaVial Blvrd. de la Luz, Camino Santa Teresa y Av. Insurgentes. pic.twitter.com/0r5TlbOwzh — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 29, 2026

Bloqueo en Periférico Sur por familiares de Fátima Cid Vázquez

Familiares y amigos de Fátima Ozoara Cid Vázquez, estudiante de enfermería de 20 años desaparecida desde hace nueve días tras salir de sus prácticas escolares en la alcaldía Álvaro Obregón, mantienen un bloqueo intermitente sobre Periférico Sur, a la altura de Picacho-Ajusco, con dirección al sur.

Los manifestantes cierran completamente los carriles durante algunos minutos y posteriormente permiten el paso de los vehículos, lo que genera importantes filas.

Alternativas viales:

Avenida Insurgentes Sur

Avenida Acoxpa y Calzada de Tlalpan para reincorporarse más adelante

Deslave afecta la circulación en Atizapán de Zaragoza

Un deslave registrado sobre el cerro ubicado en Avenida Bellavista, en Atizapán de Zaragoza, complica el tránsito en esta zona del Estado de México.

Las autoridades exhortan a reducir la velocidad y extremar precauciones debido a la presencia de material sobre la vialidad.

Alternativas viales:

Boulevard Adolfo López Mateos

Avenida Ruiz Cortines

Carga vehicular en la autopista México-Toluca rumbo a Santa Fe

La autopista México-Toluca presenta intensa carga vehicular con dirección hacia la Ciudad de México, principalmente en el tramo cercano a Santa Fe, informó el Reporte Vial del Estado de México.

La circulación avanza de manera lenta debido al elevado flujo de automóviles durante la mañana.

Alternativas viales:

Carretera Federal México-Toluca

Avenida Vasco de Quiroga para ingresar a la zona de Santa Fe

Operativo de seguridad y manifestantes en la autopista México-Cuernavaca

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) mantienen un dispositivo de vigilancia en la caseta de Tlalpan, donde también se reporta presencia de manifestantes por el arribo de normalistas a la capital.

Aunque Capufe informó que no existen cierres a la circulación, recomendó conducir con precaución al aproximarse a la plaza de cobro.

Alternativas viales:

Carretera Federal México-Cuernavaca

Viaducto Tlalpan para quienes realizan trayectos locales dentro de la capital

Transportistas provocan afectaciones en la autopista México-Querétaro

En la autopista México-Querétaro, a la altura de la caseta de Tepotzotlán, se registra un cierre parcial por la presencia de integrantes de organizaciones de transportistas.

Los manifestantes permiten el paso de los vehículos y, por ello, la caseta opera temporalmente sin cobro de peaje; sin embargo, la circulación es lenta.

Alternativas viales:

Avenida José López Portillo

Circuito Exterior Mexiquense para evitar la zona de la caseta

#TomePrecauciones en #EdoMéx se registra cierre parcial de circulación por presencia de personas, cerca del km. 023+300 de la carretera México – Querétaro, a la altura de la caseta de cobro No. 4 Tepotzotlán. Se orienta a la ciudadanía que la caseta labora sin cobro de peaje. pic.twitter.com/mIk5cgFIvK — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) June 29, 2026

Las autoridades recomendaron a los automovilistas consultar el estado del tránsito antes de salir, anticipar sus tiempos de traslado y atender las indicaciones del personal de vialidad para evitar mayores contratiempos.

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