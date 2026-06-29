Somos México inicia como partido político; propone cambios al Poder Judicial y al Congreso

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Somos México recibió su registro como partido político por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) e inició formalmente su participación en la vida política del país. Durante su primer acto como fuerza política nacional, sus dirigentes expusieron las prioridades de su proyecto y fijaron postura sobre el Gobierno, el Poder Judicial y la integración de candidaturas para los próximos procesos electorales.

El presidente nacional de Somos México, Guadalupe Acosta Naranjo, afirmó que el partido surge en un contexto que calificó como una crisis política e institucional. Durante su mensaje, sostuvo que las instituciones democráticas se afectaron y señaló que la división de poderes se ha debilitado.

Somos México critica la reforma al Poder Judicial

Durante la presentación del partido, integrantes de la dirigencia expresaron su postura sobre la reforma al Poder Judicial.

Gustavo Madero, integrante del consejo consultivo de Somos México, señaló que una de las prioridades será impulsar acciones para recuperar la independencia y la autonomía del Poder Judicial.

El dirigente indicó que, desde la visión del partido, es necesario reconstruir las condiciones que permitan fortalecer a ese poder del Estado.

Buscarán candidaturas para madres buscadoras y defensores de derechos humanos

Como parte de sus planteamientos, Guadalupe Acosta Naranjo anunció que Somos México reservará el 20% de sus candidaturas, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional, para integrantes de grupos vulnerables.

Entre los perfiles que buscarán impulsar se encuentran:

Madres buscadoras .

. Defensores de derechos humanos.

Acosta Naranjo explicó que el objetivo es que estos sectores tengan representación en la Cámara de Diputados.

Plantean separar al Gobierno de la delincuencia organizada

En materia de seguridad, el dirigente nacional de Somos México sostuvo que una de las tareas del partido será impulsar acciones para separar las funciones del Gobierno de las actividades de la delincuencia organizada.

Durante su intervención, afirmó que, desde la perspectiva del partido, existe una relación entre la delincuencia organizada, el partido gobernante y las funciones del Estado, por lo que consideró necesario revertir esa situación.

Somos México podrá participar en las próximas elecciones

Con la entrega del registro por parte del Instituto Nacional Electoral, Somos México quedó formalmente constituido como partido político nacional.

A partir de este reconocimiento, la organización podrá participar en los próximos procesos electorales conforme a las disposiciones establecidas en la legislación electoral vigente.

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