México registra 308 homicidios en última semana de junio; Sinaloa encabeza cifras con 36

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Homicidios en México. Foto: Cuartoscuro

Durante la cuarta y última semana de junio de 2026, México registró 308 homicidios, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Sinaloa encabezó la lista de entidades con más casos reportados, al acumular 36 denuncias por este delito.

Durante el fin de semana se reportaron 143 homicidios en el país: 39 casos el viernes 26 de junio, 51 el sábado 27 y 53 el domingo 28.

La SSPC registró 308 asesinatos entre el lunes 22 y el domingo 28 de junio de 2026, lo que representa un aumento de 16.67% respecto a la semana anterior, cuando se contabilizaron 264.

Durante el periodo señalado, la entidad que concentró el mayor número de homicidios fue:

Sinaloa: 36

Homicidios por día y estados con más denuncias

22 de junio: 48

Sinaloa: 6

Guanajuato: 4

Baja California: 4

23 de junio: 31

Guanajuato: 4

Michoacán: 4

Chihuahua: 3

24 de junio: 41

Sinaloa: 4

Guanajuato: 4

Chihuahua: 4

25 de junio: 45

Sinaloa: 7

CDMX: 6

Guanajuato: 4

26 de junio: 39

Sinaloa: 7

CDMX: 4

Guanajuato: 3

27 de junio: 51

Chihuahua: 13

Sinaloa: 5

Baja California: 5

28 de junio: 53

Sinaloa: 7

Guanajuato: 5

Tabasco: 5

Total en la semana: 308

En lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han contabilizado aproximadamente 39 mil 795 homicidios.

¿Cuántos homicidios van en Sinaloa desde la licencia de Rocha Moya?

Rubén Rocha Moya solicitó licencia temporal a su cargo como gobernador de Sinaloa el 1 de mayo de 2026.

La solicitud fue aprobada por el Congreso del Estado de Sinaloa, y después se designó a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina.

Desde entonces, en el estado ha aumentado el número de homicidios, pues en mayo, mes de la salida del gobernador, el estado registró 112 delitos de este tipo, en comparación con:

Enero, cuando se registraron 99

Marzo, cuando se contabilizaron 77

En lo que va de junio, la entidad suma 102 homicidios de acuerdo con cifras de la SSPC.

Homicidios en Sinaloa por mes:

Enero: 99

Febrero: 104

Marzo: 77

Abril: 99

Mayo: 112

Junio (con corte hasta el día 28): 102

¿Cuántos homicidios se registran en México en lo que va de junio?

Del 1 al 28 de junio en México se contabilizan 1,128 homicidios.

Los estados que concentran el mayor número de casos, hasta el momento, son los siguientes:

Guanajuato: 115

Sinaloa: 102

Chihuahua: 81

Estado de México: 79

Baja California: 75

Los estados con más homicidios en 2026

De acuerdo con el estudio “La guerra en números”, de TResearch Internacional, en lo que va de 2026, México suma 8 mil 621 homicidios, siendo Guanajuato el estado que registra más con 784, seguido por Chihuahua con 643 y Baja California con 641.

Guanajuato: 784

Chihuahua:643

Baja California: 641

Sinaloa: 612

Estado de México: 531

Morelos: 485

Veracruz: 449

Guerrero: 449

Oaxaca: 405

Michoacán: 398

Asimismo, los estados que registraron el menor número de homicidios fueron:

Aguascalientes: 26

Baja California Sur: 23

San Luis Potosí: 23

Durango: 19

Yucatán: 14

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