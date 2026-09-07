Sheinbaum anuncia un billón de pesos para Programas del Bienestar; beneficiarán a 42.8 millones en 2026

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Dijo que estas acciones ayudan a disminuir la pobreza. Foto: Gobierno de México.

Los Programas para el Bienestar beneficiarán a 42.8 millones de personas al cierre de 2026, con una inversión social de un billón de pesos que, de acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, se inyectará directamente a la economía y contribuirá al desarrollo económico del país.

En su conferencia de prensa matutina, la presidenta indicó que los Programas del Bienestar tienen un impacto en el desarrollo económico del país.

Durante este 2026, entregarán un billón de pesos como inversión social para apoyar a 42.8 millones de mexicanos a través de los distintos programas del Bienestar.

“Es un billón de pesos inyectados directamente a la economía que aumenta evidentemente el consumo y con ello tiene un impacto en todo el desarrollo económico del país”, precisó.

La presidenta destacó que el aumento del salario mínimo ha permitido que 13.5 millones de mexicanos salgan de la pobreza, toda vez que sigue bajando la pobreza laboral.

Beneficiarios de los Programas del Bienestar en este 2026

Por su parte, la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, indicó que los programas del Bienestar benefician a 13.7 millones de adultos mayores que reciben 6 mil 400 pesos bimestrales.

En cambio, 25 mil niños y adolescentes reciben terapias especializadas de rehabilitación de forma gratuita.

Asimismo, el Programa Madres Trabajadoras beneficia a 300 mil niños que reciben mil 650 pesos bimestrales, mientras que 2.8 millones de mexicanas reciben 3 mil 100 pesos bimestrales con Mujeres Bienestar.

Leticia Ramírez destacó que suman 3.8 millones de adultos mayores y personas con discapacidad registrados en la credencialización del Servicio Universal de Salud, quienes podrán acceder al IMSS, ISSSTE e IMSS-BIENESTAR en 2027.

Mientras que Sembrando Vida beneficia a 445 mil sembradoras y sembradores con 6 mil 450 pesos mensuales; además de que con el Programa Emergencia Social o Natural, cerca de 100 mil familias recibieron un apoyo de 7 mil 426 millones de pesos tras las afectaciones por las lluvias torrenciales presentadas en cinco estados.

Mediante los Centros de Atención para el Migrante se brindó ayuda a más de 197 mil personas migrantes con acciones orientadas a cubrir sus necesidades inmediatas y procurar condiciones dignas durante su estancia, detalló.

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