Mes del Testamento: esto puedes dejar establecido y esto pasa si mueres sin uno

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Durante el Mes del Testamento, Adrián Moreno Rivera, titular de la Notaría 126 de la Ciudad de México e integrante del Colegio de Notarios, explicó que desde los 16 años es posible otorgar este documento y detalló cuánto cuesta realizar el trámite durante septiembre.

En entrevista para el programa A las Nueve en Uno, el notario señaló que el testamento no es un trámite exclusivo para adultos mayores, pues cualquier persona que cumpla con la edad establecida puede acudir ante un notario para manifestar su voluntad respecto de sus bienes y derechos.

Durante septiembre, el costo del testamento en las notarías de la Ciudad de México tiene una reducción de 50% y queda en 3 mil 800 pesos en total, de acuerdo con lo explicado por Moreno Rivera.

Según el notario, esa cantidad incluye los gastos, impuestos y asesoría relacionados con el trámite.

Para realizarlo, básicamente se requiere:

Una identificación oficial

Manifestar la voluntad de otorgar testamento

Acudir a una cita con el notario elegido

¿Qué puedes establecer en un testamento?

El testamento permite determinar cómo serán distribuidos los bienes y derechos de una persona después de su fallecimiento.

Moreno Rivera explicó que existen diferencias entre herederos y legatarios.

El heredero adquiere a título universal dentro de la masa hereditaria, mientras que el legatario recibe un bien específico que haya sido señalado en el documento.

En el caso de los legatarios, puede ser necesario proporcionar información precisa sobre el bien que se desea dejar, como ocurre con una propiedad.

De esta manera, el testamento permite establecer quién recibirá los bienes de acuerdo con la voluntad de la persona que lo otorga.

También puedes designar tutores para hijos menores

Otro aspecto que puede establecerse mediante un testamento es la designación de tutores para hijos menores de edad.

Moreno Rivera explicó que, si ambos padres fallecen, el documento permite establecer quién será la persona encargada del cuidado de los menores.

La decisión puede considerar aspectos como el lugar donde vivirán y su educación.

El notario señaló que esta responsabilidad no necesariamente tiene que recaer en los familiares más cercanos, ya que puede designarse a la persona que se considere adecuada para hacerse cargo de los menores.

¿Qué pasa con las propiedades que no tienen escritura?

Durante la entrevista también se abordó el caso de los inmuebles que no cuentan con escritura.

Moreno Rivera explicó que la posibilidad de transmitir una propiedad de este tipo dependerá del derecho que tenga la persona sobre el inmueble y de la forma en que adquirió ese derecho.

Como medida de protección, recomendó contar con escrituras ante notario e inscritas en el Registro Público de la Propiedad.

Esto permite contar con documentación respecto de los derechos que una persona tiene sobre el inmueble.

¿Se puede cambiar un testamento?

El testamento puede modificarse de acuerdo con las circunstancias de vida de cada persona.

Moreno Rivera recomendó revisarlo cada cinco o 10 años, además de hacerlo cuando ocurra algún acontecimiento relevante en la vida familiar.

Entre los ejemplos mencionó el nacimiento de un hijo o un nieto.

La revisión permite adecuar el documento a las nuevas circunstancias y a la voluntad de quien lo otorgó.

¿Qué pasa si mueres sin testamento?

Morir intestado significa fallecer sin haber otorgado testamento.

En este caso, explicó el notario, el Código Civil determina quiénes tienen derecho a heredar.

Sin embargo, Moreno Rivera señaló que la falta de testamento puede generar conflictos entre familiares respecto de los bienes y la manera en que deben distribuirse.

En el caso de matrimonios bajo sociedad conyugal, explicó que cuando fallece uno de los cónyuges primero se liquida dicha sociedad.

Después de esa liquidación, una mitad corresponde al cónyuge sobreviviente y la otra parte entra a la sucesión.

¿Los bienes digitales también se pueden heredar?

Los bienes digitales también fueron abordados durante la entrevista.

Moreno Rivera señaló que estos bienes pueden formar parte de una herencia, aunque explicó que se trata de un ámbito que continúa en evolución.

Entre los aspectos que deben considerarse están las contraseñas y la administración de activos digitales.

El notario mencionó como ejemplo las llamadas hot wallets y cold wallets, utilizadas para la administración de activos digitales.

Este tipo de bienes plantea cuestiones relacionadas con el acceso y la administración después del fallecimiento de su titular.

Mes del Testamento: ¿dónde puedes recibir asesoría?

El integrante del Colegio de Notarios de la Ciudad de México invitó a la población a aprovechar septiembre para realizar el trámite del testamento.

También señaló que existen asesorías jurídicas gratuitas en el Colegio de Notarios de la Ciudad de México y en distintas sedes.

Además, indicó que el directorio de notarios puede consultarse en la página del Colegio para elegir al fedatario ante quien se realizará el trámite.

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