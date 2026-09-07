México registra 275 homicidios en primera semana de septiembre 2026; Sinaloa encabeza cifras con 33 casos

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Foto: Cuartoscuro

Durante la primera semana de septiembre de 2026, México registró 275 homicidios, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Sinaloa encabezó la lista de entidades con más casos reportados, al acumular 33 denuncias por este delito.

Durante el fin de semana, en el país se reportaron 36 homicidios el viernes 4; 46 el sábado 5 y 40 el domingo 6 de septiembre.

La SSPC registró 275 asesinatos entre el lunes 31 de agosto y el domingo 6 de septiembre de 2026, lo que representa un aumento de 2.61% respecto a la semana anterior, cuando se contabilizaron 268.

Durante el periodo señalado, el estado que concentró el mayor número de homicidios fue:

Sinaloa: 33

Homicidios por día y estados con más denuncias

31 de agosto: 45

Guanajuato: 10

Estado de México: 5

Sinaloa: 4

1 de septiembre: 33

Guanajuato: 4

Sinaloa: 3

Estado de México: 2

2 de septiembre: 33

Sinaloa: 4

Estado de México: 4

Baja California: 3

3 de septiembre: 42

Sinaloa: 9

Tabasco: 7

Sonora: 5

4 de septiembre: 36

Sinaloa: 5

Chihuahua: 4

Guanajuato: 2

5 de septiembre: 46

Guanajuato: 7

Veracruz: 6

Sinaloa: 4

6 de septiembre: 40

Querétaro: 5

Guanajuato: 4

Sinaloa: 3

Total en la semana: 275

En lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han contabilizado aproximadamente 42 mil 419 homicidios dolosos.

¿Cuántos homicidios van en Sinaloa desde la primera licencia de Rocha Moya?

Rubén Rocha Moya solicitó licencia temporal a su cargo como gobernador de Sinaloa el 1 de mayo de 2026.

La solicitud fue aprobada por el Congreso del Estado de Sinaloa, y después se designó a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina.

Posteriormente, Rocha volvió al cargo el viernes 21 de agosto de 2026 para, tras poco más de un día, pedir licencia indefinida nuevamente.

Actualmente, Sinaloa está gobernada por Graciela Domínguez Nava.

Desde la primera licencia de Rocha Moya, en el estado ha aumentado el número de homicidios, pues en mayo, mes de la salida del gobernador, el estado registró 112 delitos de este tipo, y en junio 115, en comparación con:

Enero, cuando se registraron 99

Febrero, cuando se denunciaron 104

Marzo, cuando se contabilizaron 77

En agosto, Sinaloa tuvo un aumento en el número de homicidios respecto al mes anterior, al registrar 113, de acuerdo con cifras de la SSPC.

Homicidios en Sinaloa por mes en 2026:

Enero: 99

Febrero: 104

Marzo: 77

Abril: 99

Mayo: 112

Junio: 115

Julio: 99

Agosto: 113

Los cinco estados que concentraron el mayor número de casos de homicidios en agosto son los siguientes:

Sinaloa: 113

Guanajuato: 99

Estado de México: 84

Baja California: 82

Michoacán: 68

Los estados con más homicidios en 2026

De acuerdo con el estudio “La guerra en números”, de TResearch Internacional, en lo que va de 2026, México suma 11 mil 652 homicidios, siendo Guanajuato el estado que registra más con 1003, seguido por Baja California con 943 y Chihuahua con 910.

Guanajuato: 1003

Baja California: 943

Chihuahua: 910

Sinaloa: 877

Estado de México: 716

Guerrero: 650

Morelos: 618

Veracruz: 564

Michoacán: 558

Oaxaca: 545

Asimismo, los estados que registraron el menor número de homicidios fueron:

Nayarit: 43

Baja California Sur: 43

San Luis Potosí: 32

Durango: 30

Yucatán: 18

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