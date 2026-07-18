Damián Mondragón, el actor de 12 años de “No tengo miedo” que sueña con ganar un Oscar

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Habló de cómo inició su carrera y hasta dónde quiere llegar. Foto: Arturo Zúñiga

Damián Mondragón es un actor que, a sus 12 años, ya suma participaciones en series, cortometrajes y películas dentro de la industria del entretenimiento mexicano.

El pasado 8 de julio se estrenó “No tengo miedo“, la serie de Netflix en la que interpreta a “Toño” y que rápidamente comenzó a llamar la atención del público.

Además de hablarnos sobre este proyecto, el joven actor compartió con Unotv.com parte de su historia, cómo descubrió su pasión por la actuación y qué lo motivó a perseguir su sueño frente a las cámaras.

“Haciendo novelas con el celular de mi mamá”: así descubrió su amor por la actuación

Antes de estar frente a las cámaras, Damián Mondragón ya encontraba una manera de crear sus propias historias.

Cuando era pequeño, tomaba el celular de su mamá para grabar lo que él llamaba sus propias “novelas”. Cantaba, bailaba y actuaba sin imaginar que esos juegos se convertirían, años después, en el inicio de una carrera dentro del entretenimiento.

“Desde muy pequeño me gustaron mucho las cámaras. Me gustaba mucho cantar, bailar, actuar. Hacía como mis propias novelas con el teléfono de mi mamá”, recuerda.

El momento que marcó el inicio de su camino llegó cuando tenía alrededor de seis años. Mientras veía una serie en televisión, le dijo a su mamá que quería aparecer en la pantalla.

La respuesta de ella fue buscar la manera de acercarlo a ese mundo. Comenzaron los castings, las filas de espera y las oportunidades que tardaban en llegar, hasta que encontró el proyecto que cambiaría su vida.

Su primera experiencia profesional llegó precisamente en una producción de Netflix: “¿Quién mató a Sara?”, donde interpretó una versión infantil de uno de los personajes.

Para Damián, verse finalmente en pantalla fue una confirmación de que ese era el camino que quería seguir. “Cuando me vi en la cámara, cuando me vi en la serie, pensé: ‘eso es para mí’”, resaltó.

A partir de ese momento llegaron nuevos proyectos, cortometrajes y experiencias que reforzaron una decisión que hoy mantiene firme, dedicarse a la actuación.

Ser actor a los 12 años: entre cámaras, familia y una vida de niño

Aunque Damián Mondragón vive una realidad diferente a la de muchos niños de su edad, aseguró que su familia ha sido una pieza fundamental para poder avanzar en este camino.

Detrás de cada casting, grabación y proyecto existe un acompañamiento constante, principalmente de su mamá, quien desde el inicio buscó oportunidades para que pudiera cumplir ese sueño que nació cuando era pequeño.

“Mi familia siempre me ha apoyado y le gusta lo que hago. A mí también me gusta”, contó.

Su experiencia frente a las cámaras también le ha permitido conocer historias complejas. Antes de protagonizar algunos personajes, Damián ha tenido que acercarse a realidades distintas a la suya y entender emociones que forman parte de los papeles que interpreta.

Uno de esos retos llegó con el cortometraje “El Chapulín”, donde interpretó a un niño en situación de calle.

Para él, aunque la historia tenía una carga fuerte, también representó una oportunidad para explorar un personaje diferente.

“Fue un gran reto interpretar un personaje así, pero me gustó demasiado”, mencionó entusiasmado.

Entre tareas, castings y grabaciones: así equilibra la escuela y la actuación

La vida de Damián Mondragón no solo está llena de llamados de producción y escenarios. Como cualquier niño de 12 años, también tiene tareas, clases y materias que debe cumplir.

El actor reconoció que combinar la escuela con la actuación no siempre ha sido sencillo.

“Es algo muy difícil, digamos ausentarse grandes lapsos de tiempo y tener que regresar a ponerte al corriente, ya que pierdes algunos temas y apuntes”, detalló el joven histrión.

Para poder mantener el ritmo académico, ha tomado clases adicionales de matemáticas e inglés, materias que reconoció, han representado un reto debido a los tiempos de grabación.

A pesar de las dificultades, Damián aseguró, que poco a poco, encontró una manera de equilibrar ambas partes de su vida.

Aunque muchas personas podrían pensar que un actor necesita una formación tradicional desde pequeño, él explicó que, hasta ahora, no ha estudiado actuación en una escuela formal, sino que ha participado en talleres.

“No he entrado a alguna escuela, así como el CEA. He tomado más como talleres de actuación para no sobrecargar con lo de la escuela y tener otra escuela de actuación”, explicó.

Además, tiene claro que, si algún día no pudiera dedicarse a la actuación, tendría otra carrera en mente, neurología. “Me gusta mucho el cerebro”, agregó.

Sin embargo, aclaró que su principal objetivo sigue siendo estar frente a una cámara.

“Yo me veo siempre siendo actor, morir actuando”. Damián Mondragón

El bullying que enfrentó tras aparecer en televisión

Sin embargo, ser reconocido por aparecer en televisión también ha significado enfrentarse a situaciones distintas con personas de su edad.

Damián explicó que algunos amigos conocen su trabajo como actor y lo apoyan, mientras que otros han tenido reacciones diferentes.

El actor recordó que esta situación comenzó durante la pandemia, después del estreno de “¿Quién mató a Sara?”, cuando algunos compañeros comenzaron a reconocerlo por su aparición en la serie.

Al regresar a clases presenciales, las burlas y los apodos aumentaron. Uno de los momentos más difíciles ocurrió cuando varios compañeros lo sujetaron y le cortaron el cabello con unas tijeras.

Después de esa experiencia, su mamá decidió cambiarlo de escuela. Sin embargo, con el estreno de otro proyecto, la situación volvió a repetirse. “Volvió a pasar lo mismo, solo que esta vez sí hubo agresiones físicas”.

Durante un tiempo recibió apoyo psicológico, aunque reconoció que en ese momento era muy pequeño para entender completamente lo que ocurría.

Con los años, aseguró que aprendió a poner límites. “De pequeño no podía defenderme. Entonces ya se pone un límite”.

Curiosamente, esas experiencias también terminaron influyendo en su trabajo como actor. Al interpretar a un personaje relacionado con el bullying, pudo entender mejor las motivaciones de quienes ejercen ese comportamiento.

“Intenté pensar cómo pensaban ellos por la razón por la que lo hacían y la manera en la que lo hacían. Lo intenté llevar a la encarnación del personaje y me ha funcionado”. Damián Mondragón

De Tom Holland a Leonardo DiCaprio: los actores que inspiran a Damián Mondragón

Como muchos jóvenes de su generación, Damián Mondragón encontró inspiración en el cine y en actores que lo motivaron a seguir explorando nuevas formas de interpretar personajes.

Uno de sus grandes referentes es Tom Holland, especialmente por su trabajo como Spider-Man.

El joven actor contó que verlo en pantalla incluso lo motivó a practicar ballet, después de conocer su participación en “Billy Elliot”.

“Me di cuenta que lo hacía y fue cuando empecé a practicar ballet”, contó con mucha emoción.

También admira la trayectoria de Leonardo DiCaprio, a quien considera un ejemplo por la cantidad de personajes que ha interpretado y por la forma en la que ha construido su carrera.

Otro actor que menciona como inspiración es Timothée Chalamet, principalmente por su trabajo en “Wonka”, una película que conectó con él por su parte musical.

Por otro lado, Damián también admira a actores mexicanos, como Omar Chaparro, debido a la versatilidad que ha mostrado al pasar de la comedia al drama y la acción.

De la misma manera, mencionó a Luis Fernando Peña, a quien recuerda por su participación en “Amarte duele” y por la importancia que tuvo esa película dentro del cine mexicano.

El sueño de ganar un Oscar

Aunque apenas está construyendo su carrera, Damián Mondragón tiene claro uno de los grandes objetivos que quiere alcanzar algún día, le gustaría ganar un Premio Oscar o, al menos, tener la oportunidad de estar nominado.

“Creo que este lo compartimos todos o la mayoría de los actores” resaltó con mucha franqueza.

Para él, una nominación significaría que su trabajo logró llegar a personas que valoran el arte de la interpretación.

“No importa si me nominan una, dos o 10 veces, como Leonardo DiCaprio”. Damián Mondragón

Más allá de los premios, aseguró que lo más importante es seguir creciendo como actor y aceptar nuevos retos.

Esa mentalidad lo ha acompañado desde sus primeros proyectos y es la misma que mantiene ahora, mientras continúa descubriendo nuevas historias y personajes.

Damián Mondragón y sus futuros proyectos

Después de formar parte de producciones como “¿Quién mató a Sara?”, “Accidente” y ahora “No tengo miedo”, Damián Mondragón continúa trabajando en nuevas producciones.

Aunque no pudo revelar detalles de una serie que actualmente graba, sí compartió que recientemente terminó una película independiente llamada “7 x 7”, una producción realizada entre México y Chile.

El joven actor aseguró que fue una experiencia que disfrutó mucho y que representa otro paso dentro de su carrera. “Me gustó demasiado trabajar en ese proyecto”.

Damián Mondragón, un actor que apenas comienza su historia

A sus 12 años, Damián Mondragón ya acumula participaciones en series, cortometrajes, películas y personajes que le han permitido explorar distintas emociones. Pero, más allá de los proyectos, mantiene algo que nació desde pequeño, la emoción de contar historias.

Su historia apenas comienza, pero él ya tiene claro el camino que quiere recorrer, seguir actuando, aprender de cada personaje y, algún día, cumplir ese sueño que hoy parece lejano, pero que empezó con algo tan sencillo como hacer “novelas” con el celular de su mamá.

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