Sheinbaum descarta preocupación ante posibles declaraciones del “Mayo” Zambada

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Sheinbaum descarta preocupación por declaraciones del “Mayo”. Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su Gobierno no tiene ninguna preocupación por las posibles declaraciones que pudiera realizar Ismael el “Mayo” Zambada ante las autoridades de Estados Unidos. Sin embargo, reiteró que sigue pendiente una explicación clara sobre la forma en que el líder criminal fue trasladado a territorio estadounidense.

Durante su conferencia matutina, la mandataria retomó el tema luego de que un diario de circulación nacional adelantara parte del contenido de un libro relacionado con el exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, en el que se aborda el caso del cofundador del Cártel de Sinaloa.

Sheinbaum insiste en que el traslado de el “Mayo” sigue sin aclararse

La presidenta recordó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador solicitó información sobre la operación que derivó en la captura de Zambada y sostuvo que la principal inquietud nunca estuvo relacionada con lo que el capo pudiera declarar.

De acuerdo con Sheinbaum, la preocupación se centró en una posible participación de agencias estadounidenses dentro de territorio mexicano para concretar el traslado del narcotraficante hacia Estados Unidos.

La mandataria señaló que ese tema generó tensiones en la relación bilateral y enfatizó que cualquier acción realizada sin conocimiento de las autoridades mexicanas representaría una posible violación a la soberanía nacional.

Niega inquietud por lo que pueda declarar el líder criminal

Al ser cuestionada sobre si existe preocupación por la información que pudiera proporcionar el “Mayo” Zambada a las autoridades estadounidenses, Sheinbaum fue contundente al rechazar esa posibilidad.

La presidenta afirmó que su administración no tiene inquietud alguna respecto a eventuales declaraciones del capo y pidió esperar a conocer el contenido completo de las revelaciones relacionadas con el caso y con el libro del exembajador estadounidense.

Esperará contenido completo del libro de Ken Salazar

Sheinbaum también llamó a esperar la publicación íntegra del material relacionado con Ken Salazar para conocer con precisión el contexto de las afirmaciones sobre el caso Zambada.

La mandataria reiteró que, más allá de cualquier declaración, el interés del Gobierno mexicano sigue enfocado en esclarecer cómo ocurrió el traslado de el “Mayo” a Estados Unidos y determinar si existió algún tipo de intervención que vulnerara la soberanía del país.

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