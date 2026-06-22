Experto acusa activismo judicial en la Corte y reabre debate sobre división de poderes

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está presionando a los congresos locales de Yucatán y Puebla para que legislen en el sentido que ella misma les instruye, dentro de plazos determinados y bajo amenaza de multas personales a cada uno de sus diputados.

Durante una entrevista con Uno TV, el abogado Abraham Madero Márquez aseguró que el problema de fondo no es que la Corte resuelva controversias constitucionales, sino que, desde su perspectiva, comenzó a intervenir en facultades que corresponden a los poderes legislativos estatales.

“Lo que ya estamos viendo, hay que decirlo con sus letras, es activismo judicial”, afirmó.

¿La Suprema Corte está legislando?

El abogado explicó que la SCJN ha dejado de actuar únicamente como un árbitro constitucional y ahora influye directamente en la elaboración de leyes.

“La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha desprendido de ser un árbitro imparcial que resuelve temas entrando al fondo de los asuntos. Lo que estamos observando es que la Corte ya no solamente resuelve estos temas técnicos, sino que le está ordenando a los congresos cómo deben legislar determinados temas”, señaló.

Añadió que incluso existen apercibimientos y posibles sanciones cuando los congresos no cumplen con los plazos establecidos por el máximo tribunal.

Para Madero Márquez, el punto central es el impacto que estas decisiones tienen en el equilibrio entre poderes y en la autonomía de los estados.

“Aquí el tema es la división de poderes, la autonomía de los estados y el respeto al federalismo ¿Realmente en Yucatán, en Puebla y en estos estados era el tema prioritario en la agenda pública? ¿Ese era el tema que se tendría que resolver en temas de niñez, de mujeres, de violencia? Me parece que ahí estaría el verdadero debate social”, expresó.

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