Sheinbaum destaca inversión de 9 mil 241 mdp en Programas para el Bienestar en Quintana Roo

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Foto: Gobierno de México

En Quintana Roo, 486 mil 167 personas reciben alguno de los Programas para el Bienestar, en los que se invierten 9 mil 241 millones de pesos para la entidad, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, desde el Malecón Tajamar, en Benito Juárez, como parte de su recorrido de rendición de cuentas por el país.

Durante su mensaje, parte de su recorrido de rendición de cuentas por el país, afirmó que su gobierno mantendrá una política de apoyo directo a la población y aseguró que “gobierno y pueblo” forman una unidad.

Entre los programas que benefician a habitantes de Quintana Roo se encuentran las pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad, Jóvenes Construyendo el Futuro, la Beca Benito Juárez, Producción para el Bienestar, Fertilizantes para el Bienestar, Sembrando Vida y Leche para el Bienestar, a la vez que destacó los nuevos programas impulsados durante su administración, entre ellos la Pensión Mujeres Bienestar, la beca Rita Cetina y Salud Casa por Casa.

Acotó que, a nivel nacional, los Programas para el Bienestar llegarán al cierre de 2026 a 42.8 millones de beneficiarios, con una inversión social de un billón de pesos.

En infraestructura, la presidenta resaltó la Línea de Carga del Tren Maya, la inauguración del Puente Nichupté, el Distribuidor Vial Kukulcán y la modernización de distintos corredores carreteros. También informó sobre el inicio de la construcción de 76 mil 200 Viviendas para el Bienestar, además de la reestructuración de créditos y la entrega de escrituras.

En materia educativa, anunció la construcción de dos Bachilleratos Nacionales en Benito Juárez y Playa del Carmen, cinco ampliaciones y ocho Bachilleratos Nacionales “Margarita Maza”. También avanza un nuevo campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Playa del Carmen.

Para el sector salud, Sheinbaum informó sobre los avances de hospitales en Chetumal y Felipe Carrillo Puerto, así como la transformación de una clínica hospital en Chetumal. También anunció una nueva Torre de Especialidades en Benito Juárez y la construcción de 187 consultorios médicos del Servicio Universal de Salud para ampliar la atención primaria gratuita.

Otro de los temas destacados fue la atención al sargazo, para la cual se contempla una inversión de 2 mil millones de pesos. La presidenta también señaló acciones de justicia social dirigidas a comunidades indígenas y afromexicanas, además de la construcción de un Centro LIBRE para las mujeres en cada municipio de Quintana Roo.

En tanto que la gobernadora Mara Lezama agradeció a Sheinbaum y a su gabinete por el respaldo a Quintana Roo, particularmente en materia de seguridad, infraestructura hospitalaria y obras estratégicas como el Puente Nichupté. La mandataria estatal señaló que estas inversiones han permitido ampliar la capacidad de atención médica y fortalecer la infraestructura de la entidad.

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