¿Tu celular termina en 2? Esta es la fecha límite para registrarlo

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Si tu número de cel termina en 2, recuerda registrarlo. Foto: Cuartoscuro /Archivo

Si tu número de celular termina en 2, septiembre trae una fecha que no debes perder de vista. Los usuarios de estas líneas tendrán hasta el 15 de septiembre de 2026 para completar la vinculación de sus datos y evitar que su servicio sea suspendido.

La medida forma parte del calendario establecido por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) para registrar las líneas de prepago que todavía no están vinculadas.

El trámite consiste en asociar el número telefónico con el nombre y la CURP del usuario, y debe realizarse directamente ante la compañía telefónica correspondiente.

¿Qué pasa después del 15 de septiembre?

Para las líneas cuya numeración termina en 2, el plazo concluye el 15 de septiembre. Una vez vencida la fecha asignada, las compañías telefónicas dispondrán de 72 horas para suspender las líneas que no hayan cumplido con la vinculación.

La suspensión contempla los servicios de llamadas, mensajes de texto y datos móviles, por lo que los usuarios que aún no hayan realizado el registro deberán hacerlo antes de que termine el plazo.

Este es el calendario según la terminación del celular

El programa distribuye las fechas límite entre agosto y diciembre de 2026:

Terminación 0: 15 de agosto de 2026

Terminación 1: 31 de agosto de 2026

Terminación 2: 15 de septiembre de 2026

Terminación 3: 30 de septiembre de 2026

Terminación 4: 15 de octubre de 2026

Terminación 5: 31 de octubre de 2026

Terminación 6: 15 de noviembre de 2026

Terminación 7: 30 de noviembre de 2026

Terminación 8: 15 de diciembre de 2026

Terminación 9: 31 de diciembre de 2026

De esta manera, quienes tengan una línea celular terminada en 2 deben considerar el 15 de septiembre de 2026 como su fecha límite para completar la vinculación de sus datos.

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