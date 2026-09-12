Tamaulipas conmemora la batalla que consolidó la Independencia

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Autoridades de Tampico recordaron la batalla. Foto: Rocío Ireta

México había consumado su Independencia en 1821, pero España intentaría recuperar el territorio ocho después, pero, en Tampico, no lo permitieron.

La Batalla de Tampico

“Una expedición de más de 3 mil hombres desembarcó en las costas de Cabo Rojo, cerca de Tampico Alto, Veracruz. Aquella victoria no se escribió solamente con las armas. Se escribió también con las manos de nuestra gente”, aseguró Mónica Zacil Villarreal Anaya, presidenta Municipal del Heroico Puerto de Tampico.

A 197 años, autoridades y representantes de Tamaulipas recordaron frente al Ángel de la Independencia el triunfo de nuestro país.

“Las banderas entregadas por el ejército invasor llegaron hasta la Ciudad de México… una victoria que ya no pertenecía solamente a Tampico”, dijo Villarreal Anaya

La conmemoración ya mira hacia 2029: autoridades, asociaciones y ciudadanos preparan una Ruta de la Independencia.

“Para organizar dentro de tres años, el bicentenario de la victoria de 1829, deseamos una gran celebración regional con impacto nacional”, dijo David Granados, presidente de la asociación Rescate Histórico de México.

También fue presentado el Himno a la Victoria de Tampico, obra de José Sierra Flores y David Rodríguez de la Peña. El recuerdo de la Batalla de Tampico busca encender el orgullo en las nuevas generaciones.

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