Sheinbaum destaca que el T-MEC seguirá vigente hasta 2036 con revisiones anuales

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Foto: Gobierno de México

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el T-MEC permanecerá vigente hasta 2036, con revisiones anuales entre México, Estados Unidos y Canadá, y aseguró que el Gobierno federal buscará fortalecer las condiciones para el país, impulsar el contenido regional y dar certeza a las inversiones.

Durante la conferencia matutina, la mandataria explicó que el tratado no cambia su vigencia y que, en cualquier momento, los tres países podrán acordar extenderlo por 16 años adicionales.

“Es muy importante, el tratado se mantiene hasta 2036. En cualquier momento los tres gobiernos pueden decir: ‘se prolongan otros 16 años’. En estos 10 años siguientes y las revisiones anuales, son revisiones que tienen que ver con esta visión de los Estados Unidos de mayor proteccionismo. Y nosotros estamos buscando la mejor de las condiciones para nuestro país y poder contribuir para fortalecer el contenido regional y disminuir el contenido que viene de otras partes del mundo. Y hay certidumbre en la inversión”. Claudia Sheinbaum, Presidenta de México

Sheinbaum afirma que el T-MEC da certidumbre a México

Sheinbaum también destacó que el peso mexicano se mantiene fuerte frente al dólar, lo que, dijo, refleja confianza en la economía nacional.

“No hubo un cambio. Se esperaba por todos que esa fuera la posición de Estados Unidos y no hay nerviosismo de que vaya a pasar algo con la economía mexicana”. Claudia Sheinbaum, Presidenta de México

Marcelo Ebrard confirma reunión con Estados Unidos

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que una delegación de Estados Unidos visitará México el próximo 20 de julio para continuar las conversaciones relacionadas con la revisión del T-MEC.

“La estrategia que está siguiendo la Presidenta Sheinbaum respecto a la administración Trump es una de las más exitosas entre todos los demás países, esto es objetivo no lo digo solo porque sea el secretario de Economía, te lo digo como mexicano. No tiene sentido discutir eso, no tiene sentido esperar que le vaya mal a México, nos va a ir bien, le está yendo bien a México, tienes no solo la evidencia del tipo de cambio, las exportaciones, por supuesto que esperaríamos pronto tener otras cosas positivas”. Marcelo Ebrard, Secretario de Economía

Ebrard aseguró que la estrategia del Gobierno mexicano frente a la administración de Donald Trump ha dado resultados y consideró que el país cuenta con bases para mantener una perspectiva positiva.

“Podemos tener un optimismo razonable, fundamentado de que vamos en una dirección correcta”. Marcelo Ebrard, Secretario de Economía

El T-MEC seguirá vigente con posibilidad de ampliarse

El titular de Economía puntualizó que México es uno de los pocos países con un Tratado vigente, por lo que la vigencia del T-MEC, y que tenga un sistema de revisiones, otorga certidumbre.

Con la próxima reunión bilateral, ambos gobiernos continuarán el proceso de revisión del T-MEC, mientras el acuerdo mantiene su vigencia hasta 2036.

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