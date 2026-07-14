Sistema Cutzamala respira: alcanza capacidad del 69.1% por lluvias en junio

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Hubo más de 543 millones de metros cúbicos de agua. Foto: Cuartoscuro.

Las recientes lluvias permitieron que el Sistema Cutzamala alcanzara una capacidad del 69.51% de agua en junio de este 2026, lo que representa un pequeño incremento respecto al mes anterior.

Las presas que componen este sistema iniciaron el mes con un almacenamiento conjunto del 67.30%, terminando con un llenado del 69.51% para el día 30, de acuerdo con los registros de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

De esa forma, las presas del sistema Cutzamala sumaron un almacenamiento de 543 millones 918 mil metros cúbicos de agua en junio, cuando su capacidad total es de 782 millones 521 mil metros.

Conagua indicó que este llenado se debió a lluvias ligeras a moderadas de 20 mm, así como a lluvias fuertes menores a 70 mm, registradas en junio.

En solo un mes, el almacenamiento de agua en estas presas subió 1.68 puntos porcentuales, ya que tuvieron 530 millones 748 mil metros cúbicos de agua en mayo.

Cabe destacar que el sistema Cutzamala está conformado por las presas Villa Victoria, Valle de Bravo y El Bosque, mismas que suministran a la Zona Metropolitana del Valle de México.

Lluvias equivalen a 11 mil albercas olímpicas

Las recientes lluvias registradas en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) dejaron un volumen de agua superior a los 27 millones 784 mil 112 metros cúbicos, lo que equivale a más de 11 mil albercas olímpicas.

Tan solo en la Ciudad de México (CDMX) hubo un registro de 12.5 millones de metros cúbicos causados por las precipitaciones, según las autoridades.

Hasta el 13 de julio, seguían las labores para atender encharcamientos y otro tipo de incidentes causados por las intensas precipitaciones.

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