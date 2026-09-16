Desapariciones en México: reportan 93 casos en la segunda semana de septiembre
La desaparición de personas continúa siendo uno de los problemas más graves en México. Ante este fenómeno el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) concentra los casos reportados por autoridades federales y estatales y mantiene información histórica sobre personas desaparecidas, no localizadas y posteriormente localizadas.
Uno TV encontró, hasta el martes 15 de septiembre del mediodía, que durante la semana comprendida entre el lunes 7 al domingo 13 de septiembre de 2026 se registraron en México 93 personas “personas desaparecidas, no localizadas y localizadas“. De ese total:
- 48 personas permanecen desaparecidas, que equivale al 51.61% de los casos reportados
- 45 personas fueron localizadas, que corresponde al 48.39% del total de casos reportados
De las personas localizadas, el RNPDNO informó que todas fueron con vida.
Las cifras del periodo señalado sitúan a la Ciudad de México como la entidad con el mayor número de personas desaparecidas. Los registros contabilizan 22 casos, integrados por 9 hombres y 13 mujeres.
Las entidades que le siguen a la capital del país son:
- Durango con 11 casos, divididos en 6 hombres y 5 mujeres
- Michoacán con 10, divididos en 8 hombres y 2 mujeres
- Puebla con 8, divididos en 5 hombres y 3 mujeres
- Tamaulipas con 7, divididos en 3 hombres y 4 mujeres
En términos generales, la distribución por sexo durante la semana fue prácticamente equilibrada. Del total de 96 personas reportadas, 46 fueron hombres y 47 mujeres.
Los adolescentes concentran la mayor incidencia
La información del periodo identifica una concentración de casos entre menores de edad y jóvenes. El grupo de 15 a 19 años acumuló el mayor número de personas desaparecidas, con 34 registros. De ellos, 26 corresponden a mujeres y 8 a hombres.
La segunda concentración más alta se ubicó entre los 10 y los 14 años, con 13 personas desaparecidas: 9 mujeres y 4 hombres.
Por otra parte, entre los jóvenes de 20 a 24 años se reportaron 9 casos, de los cuales 6 fueron hombres y 3 mujeres.
Los datos muestran que los tres grupos etarios con más registros durante la semana reúnen tanto a adolescentes como a jóvenes adultos, con una presencia destacada de mujeres en los segmentos de menor edad.
Más de 62 mil registros desde octubre de 2024
Los registros acumulados entre el 1 de octubre de 2024 y el 13 de septiembre de 2026 contabilizan 62 mil 378 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas. De este universo:
- 20 mil 072 son personas desaparecidas y no localizadas, que equivale al 32.78% del total
- 42 mil 306 son personas localizadas, cifra que representa el 67.82% del total
Del total de personas localizadas, la mayoría fue “con vida”:
- 3 mil 457 personas localizadas sin vida, que representa el 8.17% de los localizados
- 38 mil 849 personas localizadas con vida, cifra que equivale al 91.83% de los localizados
Los registros acumulados muestran además una mayor presencia de hombres. Del total reportado, 39 mil 507 corresponden a hombres, 22 mil 852 a mujeres y 19 casos fueron clasificados como indeterminados.
Diez estados concentran 39 mil 676 registros
Las cifras acumuladas desde octubre de 2024 señalan al Estado de México como la entidad con más registros, con 7 mil 402 casos. Las entidades que le siguen son
- Ciudad de México con 6 mil 135
- Nuevo León con 4 mil 742
- Guanajuato con 4 mil 355
- Puebla con 3 mil 743
- Sonora con 3 mil 297
- Michoacán con 2 mil 878
- Sinaloa con 2 mil 741
- Tamaulipas con 2 mil 147
- Hidalgo con 2 mil 236
De acuerdo con los registros del periodo, estas 10 entidades suman en conjunto 39 mil 676 casos.
Jóvenes y adolescentes predominan en las cifras acumuladas
Los grupos de edad con mayor número de registros desde el 1 de octubre de 2024 son los adolescentes y jóvenes.
Entre las personas de 15 a 19 años se contabilizan 14 mil 160 registros, integrados por 8 mil 346 mujeres y 5 mil 814 hombres. Los siguientes rangos de edad quedan de la siguiente manera:
- De 20 a 24 años aparecen 7 mil 282 casos, con 5 mil 97 hombres y 2 mil 185 mujeres.
- De 25 a 29 años aparecen 7 mil 31 casos, con 5 mil 260 hombres y mil 771 mujeres
- El grupo de 10 a 14 años acumula 5 mil 992 registros, de los cuales 4 mil 55 corresponden a mujeres y 1 mil 937 a hombres.
¿De qué otras nacionalidades hay personas desaparecidas?
La nacionalidad mexicana concentra la gran mayoría de los registros acumulados, con 61 mil 282 personas. Le siguen personas de las siguientes nacionalidades
- Estadounidense con 310 casos
- Colombiana con 183 casos
- Venezolana con 158 casos
- Hondureña con 105 casos
- Guatemalteca con 54 casos
- Cubana con 57 casos
- Salvadoreña con 29 casos
- Canadiense con 13 casos
- Nicaragüense con 14 casos
Estas cifras corresponden a los registros de personas desaparecidas, no localizadas y localizadas acumulados entre el 1 de octubre de 2024 y el 13 de septiembre de 2026.
Nota: es importante aclarar que el RNPDNO maneja en tiempo real sus cifras y porcentajes, por lo que cambian constantemente. Esto se debe a que las carpetas y fichas se modifican conforme se reciben nuevos reportes de personas desaparecidas, localizadas o localizadas sin vida.
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