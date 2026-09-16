Desapariciones en México: reportan 93 casos en la segunda semana de septiembre

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Foto: Cuartoscuro

La desaparición de personas continúa siendo uno de los problemas más graves en México. Ante este fenómeno el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) concentra los casos reportados por autoridades federales y estatales y mantiene información histórica sobre personas desaparecidas, no localizadas y posteriormente localizadas.

Uno TV encontró, hasta el martes 15 de septiembre del mediodía, que durante la semana comprendida entre el lunes 7 al domingo 13 de septiembre de 2026 se registraron en México 93 personas “personas desaparecidas, no localizadas y localizadas“. De ese total:

48 personas permanecen desaparecidas, que equivale al 51.61% de los casos reportados

45 personas fueron localizadas, que corresponde al 48.39% del total de casos reportados

De las personas localizadas, el RNPDNO informó que todas fueron con vida.

Las cifras del periodo señalado sitúan a la Ciudad de México como la entidad con el mayor número de personas desaparecidas. Los registros contabilizan 22 casos, integrados por 9 hombres y 13 mujeres.

Las entidades que le siguen a la capital del país son:

Durango con 11 casos, divididos en 6 hombres y 5 mujeres

con 11 casos, divididos en 6 hombres y 5 mujeres Michoacán con 10, divididos en 8 hombres y 2 mujeres

con 10, divididos en 8 hombres y 2 mujeres Puebla con 8, divididos en 5 hombres y 3 mujeres

con 8, divididos en 5 hombres y 3 mujeres Tamaulipas con 7, divididos en 3 hombres y 4 mujeres

En términos generales, la distribución por sexo durante la semana fue prácticamente equilibrada. Del total de 96 personas reportadas, 46 fueron hombres y 47 mujeres.

Los adolescentes concentran la mayor incidencia

La información del periodo identifica una concentración de casos entre menores de edad y jóvenes. El grupo de 15 a 19 años acumuló el mayor número de personas desaparecidas, con 34 registros. De ellos, 26 corresponden a mujeres y 8 a hombres.

La segunda concentración más alta se ubicó entre los 10 y los 14 años, con 13 personas desaparecidas: 9 mujeres y 4 hombres.

Por otra parte, entre los jóvenes de 20 a 24 años se reportaron 9 casos, de los cuales 6 fueron hombres y 3 mujeres.

Los datos muestran que los tres grupos etarios con más registros durante la semana reúnen tanto a adolescentes como a jóvenes adultos, con una presencia destacada de mujeres en los segmentos de menor edad.

Más de 62 mil registros desde octubre de 2024

Los registros acumulados entre el 1 de octubre de 2024 y el 13 de septiembre de 2026 contabilizan 62 mil 378 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas. De este universo:

20 mil 072 son personas desaparecidas y no localizadas, que equivale al 32.78% del total

42 mil 306 son personas localizadas, cifra que representa el 67.82% del total

Del total de personas localizadas, la mayoría fue “con vida”:

3 mil 457 personas localizadas sin vida, que representa el 8.17% de los localizados

38 mil 849 personas localizadas con vida, cifra que equivale al 91.83% de los localizados

Los registros acumulados muestran además una mayor presencia de hombres. Del total reportado, 39 mil 507 corresponden a hombres, 22 mil 852 a mujeres y 19 casos fueron clasificados como indeterminados.

Diez estados concentran 39 mil 676 registros

Las cifras acumuladas desde octubre de 2024 señalan al Estado de México como la entidad con más registros, con 7 mil 402 casos. Las entidades que le siguen son

Ciudad de México con 6 mil 135

Nuevo León con 4 mil 742

Guanajuato con 4 mil 355

Puebla con 3 mil 743

Sonora con 3 mil 297

Michoacán con 2 mil 878

Sinaloa con 2 mil 741

Tamaulipas con 2 mil 147

Hidalgo con 2 mil 236

De acuerdo con los registros del periodo, estas 10 entidades suman en conjunto 39 mil 676 casos.

Jóvenes y adolescentes predominan en las cifras acumuladas

Los grupos de edad con mayor número de registros desde el 1 de octubre de 2024 son los adolescentes y jóvenes.

Entre las personas de 15 a 19 años se contabilizan 14 mil 160 registros, integrados por 8 mil 346 mujeres y 5 mil 814 hombres. Los siguientes rangos de edad quedan de la siguiente manera:

De 20 a 24 años aparecen 7 mil 282 casos, con 5 mil 97 hombres y 2 mil 185 mujeres.

De 25 a 29 años aparecen 7 mil 31 casos, con 5 mil 260 hombres y mil 771 mujeres

El grupo de 10 a 14 años acumula 5 mil 992 registros, de los cuales 4 mil 55 corresponden a mujeres y 1 mil 937 a hombres.

¿De qué otras nacionalidades hay personas desaparecidas?

La nacionalidad mexicana concentra la gran mayoría de los registros acumulados, con 61 mil 282 personas. Le siguen personas de las siguientes nacionalidades

Estadounidense con 310 casos

Colombiana con 183 casos

Venezolana con 158 casos

Hondureña con 105 casos

Guatemalteca con 54 casos

Cubana con 57 casos

Salvadoreña con 29 casos

Canadiense con 13 casos

Nicaragüense con 14 casos

Estas cifras corresponden a los registros de personas desaparecidas, no localizadas y localizadas acumulados entre el 1 de octubre de 2024 y el 13 de septiembre de 2026.

Nota: es importante aclarar que el RNPDNO maneja en tiempo real sus cifras y porcentajes, por lo que cambian constantemente. Esto se debe a que las carpetas y fichas se modifican conforme se reciben nuevos reportes de personas desaparecidas, localizadas o localizadas sin vida.

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