Morena define coordinadores en 10 estados rumbo a 2027: conoce los perfiles de quienes aspiran a una gubernatura

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Fotos: Cuartoscuro / Morena

Morena comenzó a definir los perfiles que encabezarán sus trabajos territoriales rumbo a las elecciones de 2027. Hasta ahora, se han elegido a 10 coordinadores estatales, correspondientes a Aguascalientes, Baja California, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y Zacatecas.

Los nombramientos forman parte de la estrategia del partido para organizar estructuras, fortalecer su presencia territorial y preparar el camino hacia el proceso electoral de 2027. Ser coordinador no significa, por sí mismo, tener una candidatura formal, aunque en algunos casos los propios perfiles ya han expresado su intención de participar en la definición interna.

La lista se actualizará conforme Morena dé a conocer nuevas definiciones.

¿Quiénes son los 10 coordinadores de Morena rumbo a las elecciones de 2027?

Aguascalientes: Nora Ruvalcaba

Nora Ruvalcaba, será coordinadora en Aguascalientes. Foto: Cuartoscuro

Nora Ruvalcaba Gámez fue designada coordinadora de Morena en Aguascalientes rumbo a 2027.

La política es senadora con licencia y, con su nombramiento, quedó al frente de los trabajos del partido en la entidad para esta etapa previa al proceso electoral.

Su designación fue anunciada el 25 de agosto de 2026, junto con las de los coordinadores de Campeche y Colima.

El nombramiento no implica formalmente una candidatura, sino que forma parte de la estrategia territorial de Morena rumbo a 2027.

Baja California: Julieta Ramírez

Julieta Ramírez es la coordinadora mas joven hasta ahora. Foto: Cuartoscuro

Julieta Ramírez Padilla fue elegida coordinadora de Morena en Baja California el 15 de septiembre de 2026.

Tiene 31 años y es diputada federal, además de integrante del Consejo Nacional de Morena y secretaria de la Mesa Directiva del Senado.

Antes de llegar a la Cámara de Diputados, participó como coordinadora juvenil de campaña de Marina del Pilar cuando ésta buscó la presidencia municipal de Mexicali.

Su designación la coloca al frente de los trabajos políticos y de organización de Morena en Baja California rumbo a la elección de 2027. Sin embargo, el nombramiento tampoco constituye por sí mismo una candidatura formal.

Campeche: Pablo Gutiérrez Lázarus

Pablo Gutiérrez Lazarus. Foto: Cuartoscuro

En Campeche, Morena designó a Pablo Gutiérrez Lázarus como coordinador rumbo a las elecciones de 2027.

Cuenta con experiencia como presidente municipal de Ciudad del Carmen, cargo que ocupó en tres ocasiones. Es politólogo egresado de la Universidad Iberoamericana.

Su nombramiento lo convirtió en el responsable de los trabajos territoriales de Morena en la entidad durante la etapa previa a la elección de gobernador.

Colima: Rosy Bayardo

Foto: Cuartoscuro

Rosa María “Rosy” Bayardo Cabrera fue designada coordinadora de Morena en Colima.

En ese momento se desempeñaba como alcaldesa con licencia de Manzanillo y recibió la responsabilidad de encabezar la estructura territorial del partido.

Tras su designación, señaló que continuaría con recorridos y asambleas en el estado, además de agradecer el respaldo de Morena, PVEM y PT.

Los primeros nombramientos fueron presentados por Morena como parte de una estrategia para organizar estructuras y fortalecer el trabajo territorial antes de las campañas formales.

Guerrero: Beatriz Mojica

Beatriz Mojica. Foto: Cuartoscuro

En Guerrero, Morena designó a Beatriz Mojica Morga como coordinadora rumbo a 2027.

Es senadora con licencia y cuenta con más de dos décadas de trayectoria política. Es originaria de Azoyú, Guerrero, y estudió Comunicación Social en la UAM; además, tiene una maestría en Políticas Públicas por el ITAM.

Mojica comenzó su trayectoria política en el PRD, donde llegó a ocupar cargos en la dirigencia nacional. También fue secretaria de Desarrollo Social de Guerrero y titular de una coordinación de fortalecimiento municipal.

En 2021 buscó participar en la definición de Morena para la gubernatura de Guerrero y en 2018 fue candidata al Senado.

Michoacán: Carlos Torres Piña

Carlos Torres, Coordinador en Michoacán. Foto: Cuartoscuro

Carlos Torres Piña fue designado coordinador de Morena en Michoacán el 14 de septiembre de 2026.

Después de recibir el nombramiento, señaló que asumiría la responsabilidad con humildad y compromiso y que trabajaría en equipo durante las siguientes etapas.

También reconoció el trabajo de la administración estatal encabezada por Alfredo Ramírez Bedolla y sostuvo que Michoacán no partiría de cero para continuar con el proyecto político de Morena.

En su mensaje hizo referencia al proyecto denominado por el partido como el “segundo piso de la transformación”.

Querétaro: Santiago Nieto

Foto: Cuartoscuro

En Querétaro, Morena designó a Santiago Nieto Castillo como coordinador rumbo a 2027.

Nieto es abogado y ha desarrollado parte de su trayectoria en instituciones electorales, de justicia y anticorrupción. Entre los cargos que ha ocupado están la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la dirección de la FEPADE y una magistratura en la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

También fue director general del IMPI entre 2024 y 2026 y encargado de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo entre 2022 y 2024.

Su paso por la UIF durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo colocó en el centro de investigaciones relacionadas con presuntos casos de corrupción, lavado de dinero y delitos financieros.

Su trayectoria también incluye diversas controversias públicas, entre ellas las relacionadas con su salida de la UIF en 2021 y posteriores disputas con autoridades y actores políticos.

Quintana Roo: Eugenio “Gino” Segura

Foto: PartidoMorenaMx

Eugenio “Gino” Segura Vázquez fue designado coordinador de Morena en Quintana Roo.

Es senador con licencia y cuenta con experiencia tanto en la administración pública estatal y municipal como en el sector financiero.

Entre sus cargos anteriores están la Secretaría de Finanzas y Planeación de Quintana Roo, la Subsecretaría de Servicios Administrativos de la XVI Legislatura y la Oficialía Mayor del Ayuntamiento de Benito Juárez.

Es economista por el ITAM y cuenta con estudios adicionales en Derecho Financiero, además de formación académica en instituciones como la Universidad Pompeu Fabra, Copenhagen Business School y Harvard.

Tras su designación agradeció a la dirigencia nacional de Morena y calificó el proceso interno como “transparente y honesto”.

Sinaloa: Imelda Castro

Trayectoria de Imelda Castro incluye cargos en Sinaloa. Foto: Cuartoscuro

En Sinaloa, Morena designó a Imelda Castro Castro como coordinadora el 26 de agosto de 2026.

Es senadora con licencia y forma parte de una trayectoria política de varias décadas vinculada con la izquierda. Inició su participación política en el PRD y posteriormente se incorporó a Morena.

Fue diputada local y ha ocupado distintos cargos legislativos. Es senadora desde 2018 y fue reelegida en 2024.

Castro había expresado públicamente su intención de participar en la definición del perfil de Morena para la gubernatura de Sinaloa.

Su designación como coordinadora forma parte de la estrategia territorial del partido.

Zacatecas: Verónica Díaz

Vero Díaz tiene casi 30 años de trayectoria política. Foto: Cuartoscuro

Verónica Díaz Robles fue designada coordinadora de Morena en Zacatecas.

La designación fue anunciada el 15 de septiembre de 2026 por Ariadna Montiel. Díaz es senadora y forma parte del movimiento de la Cuarta Transformación desde sus primeras etapas.

Es originaria de Fresnillo y estudió Administración de Empresas en la Universidad Autónoma de Fresnillo.

Su trayectoria política comenzó desde joven y ha estado vinculada con labores de organización, comités y trabajo territorial. También fue asesora legislativa en el Senado, diputada local de la LXIII Legislatura y delegada de los programas de Bienestar en Zacatecas entre 2018 y 2023.

En 2024 fue electa senadora por mayoría.

Lista de coordinadores de Morena rumbo a 2027

Estado Coordinador(a) Perfil Aguascalientes Nora Ruvalcaba Gámez Senadora con licencia Baja California Julieta Ramírez Padilla Diputada federal Campeche Pablo González Lázarus Exalcalde de Ciudad del Carmen Colima Rosa María “Rosy” Bayardo Alcaldesa con licencia de Manzanillo Guerrero Beatriz Mojica Morga Senadora con licencia Michoacán Carlos Torres Piña Coordinador estatal Querétaro Santiago Nieto Castillo Extitular de la UIF Quintana Roo Eugenio “Gino” Segura Vázquez Senador con licencia Sinaloa Imelda Castro Castro Senadora con licencia Zacatecas Verónica Díaz Robles Senadora

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