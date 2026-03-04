Sheinbaum propone cambiar pluris, reducir gasto y regular IA en campañas

GENERANDO AUDIO...

Foto: Uno TV

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó este 4 de marzo en la mañanera la reforma electoral constitucional denominada “decálogo por la democracia”, que incluye cambios en la representación proporcional, reducción del gasto, mayor fiscalización, regulación de inteligencia artificial en campañas, eliminación del nepotismo y fin de la reelección a partir de 2030.

Durante su intervención, explicó que se trata de una reforma constitucional compuesta por 10 puntos.

¿Qué plantea la reforma electoral?

Sheinbaum detalló que el primer punto modifica la elección de los 200 diputados de representación proporcional. Indicó que ya no se definirán por una lista preestablecida por los partidos políticos, sino que la mitad corresponderá a los mejores lugares que hayan obtenido en la elección sin haber ganado la diputación.

También planteó una reducción del 25% en lo que corresponde al INE, a los institutos electorales estatales (OPLES) y a los partidos políticos.

En materia de fiscalización, propuso mayor vigilancia del origen de los recursos, fortaleciendo el vínculo entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y la UIF, para evitar recursos de procedencia indebida y que no se rebase el tope de campaña.

Menos anuncios en radio y televisión en campañas

La presidenta señaló que se propone la disminución de tiempos en radio y televisión durante campañas, al considerar que actualmente es un exceso cuando se repite varias veces el mismo anuncio.

Precisó que se mantienen los tiempos oficiales y que no puede haber contratación externa o de un partido político para apoyar a alguien.

Inteligencia artificial con sello obligatorio

En el punto sobre inteligencia artificial, indicó que cualquier anuncio hecho con esta tecnología deberá tener un sello visible que lo indique.

Subrayó que esta regulación deberá establecerla el INE y aclaró que no se trata de censura, sino de evitar la difusión de fake news.

Cómputos distritales y PREP

Sheinbaum explicó que la idea es que, conforme vaya llegando el cómputo distrital, se comience a contar de inmediato, sin esperar dos días.

Aclaró que el PREP está en la ley y no se está modificando, ya que la propuesta se centra en la reforma constitucional.

Nepotismo y no reelección desde 2030

Dentro del decálogo, incluyó el punto sobre nepotismo, el cual, aunque ya fue aprobado, se incorpora a la reforma para que, a partir de 2030, no se pueda dejar en el mismo puesto de elección popular a un familiar.

Finalmente, anunció que desde 2030 ningún puesto de elección popular podrá ser reelecto en el periodo siguiente.

“Este es el decálogo por la democracia que estamos presentando el día de hoy en la reforma electoral”, concluyó.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.