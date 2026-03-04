Febrero 2026 fue el más cálido desde 1953 y cuarto más seco desde 1941: Conagua

GENERANDO AUDIO...

Febrero fue el mes más cálido, según Conagua. Foto: Cuartoscuro

La Conagua informó que febrero de 2026 fue el más cálido desde 1953 y el cuarto más seco desde 1941, con 6.9 milímetros de lluvia, un déficit de 63.1%, mientras que las 210 presas del país almacenan 78 mil 688 millones de metros cúbicos, equivalentes al 63% de su capacidad.

Durante la Sesión informativa del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas, realizada el martes 3 de marzo, el gerente de Meteorología y Climatología del Servicio Meteorológico Nacional, Rafael Trejo Vázquez, detalló que en febrero se acumularon 6.9 milímetros de precipitación a nivel nacional. Esa cifra representa un déficit de 11.8 milímetros respecto al promedio del periodo 1991-2020.

Lluvias por debajo del promedio en febrero 2026

La Conagua indicó que el déficit equivale a 63.1% por debajo del promedio histórico para ese mes. En el acumulado del 1 de enero al 1 de marzo de 2026 se registraron 32.9 milímetros de lluvia, es decir, 24% menos que la media.

En lo que va del año hidrológico, del 1 de octubre de 2025 al 1 de marzo de 2026, se contabilizaron 163.2 milímetros de precipitación, también por debajo del promedio.

La dependencia señaló que la combinación de déficit de lluvia y temperaturas superiores a lo habitual marcó el comportamiento climático del segundo mes del año.

Temperatura media y récords históricos

En cuanto a la temperatura media nacional, febrero cerró con 19.6 grados Celsius. La climatología indica un promedio de 18 grados, lo que representa una anomalía positiva de 1.3 grados.

Trejo Vázquez explicó que un sistema anticiclónico cubrió gran parte del territorio nacional, lo que favoreció el incremento de temperaturas máximas. Se registraron valores superiores a 35 grados Celsius en estados del Pacífico, el noreste y la Península de Yucatán.

Durante los últimos días de febrero y el inicio de marzo se rompieron al menos dos récords históricos de temperatura máxima:

El 27 de febrero se registraron 42 grados Celsius en Ojinaga, Chihuahua, superando el récord previo de 39.9 grados.

El 1 de marzo se alcanzaron 41.9 grados Celsius en Sonora, por encima del máximo histórico anterior de 40.9 grados.

Almacenamiento de presas al 2 de marzo de 2026

Sobre el nivel de las 210 presas principales del país, la Conagua reportó que, con corte al 2 de marzo de 2026, el almacenamiento conjunto fue de 78,688 millones de metros cúbicos.

El volumen máximo de captación es de 125 mil 223 millones de metros cúbicos. El nivel actual equivale al 63% de la capacidad total y se ubica 3% por debajo del promedio histórico para la misma fecha. El déficit representa 2 mil 785 millones de metros cúbicos.

Del total de presas monitoreadas:

13 se encontraron a más del 100% de su capacidad

96 registraron entre 75% y 100% de llenado

47 se ubicaron entre 50% y 75%

54 estuvieron por debajo del 50%

Respecto a la semana previa, no hubo cambios en el número de presas con más de 100% de llenado. En el rango de 75% a 100%, tres presas salieron de esa categoría y ninguna ingresó.

Comparativo con marzo de 2025

Al 2 de marzo de 2025, el monitoreo de las 210 principales presas mostraba que nueve superaban el 100% de su capacidad.

En ese periodo:

84 presas se encontraban entre 75% y 100%

48 se ubicaban entre 50% y 74%

69 estaban por debajo del 50% de llenado

Las cifras oficiales muestran diferencias en la distribución de niveles entre ambos años, de acuerdo con los reportes presentados por la Conagua.

