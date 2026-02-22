Bloqueos y quema de autos en varios estados por abatimiento del “Mencho”

| Ramiro Escoto | Uno TV

La captura y posterior muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, provocó bloqueos carreteros, quema de vehículos y suspensión de actividades en diversos estados, tras un operativo federal realizado en Tapalpa, Jalisco.

Tras el abatimiento, la violencia se extendió a varias entidades, lo que activó código rojo, mesas de seguridad y operativos preventivos.

Jalisco concentra los bloqueos y quema de vehículos

En Jalisco se registraron al menos 21 bloqueos carreteros activos, cinco de los cuales fueron desactivados posteriormente. El flujo vehicular operó a baja velocidad mientras fuerzas federales y estatales intentaron liberar las vialidades.

En Tapalpa participaron helicópteros de fuerzas federales y un avión de la Fuerza Aérea Mexicana durante el operativo.

En Tonalá se confirmaron incendios de camiones urbanos, vehículos particulares, motocicletas y una pipa, además de unidades atravesadas para obstruir la circulación. No se reportaron personas lesionadas, pero sí daños materiales.

El gobernador Pablo Lemus Navarro activó el código rojo, pidió evitar salir de casa y anunció la cancelación de clases presenciales en el estado.

El aeropuerto internacional de Puerto Vallarta informó que las instalaciones permanecieron bajo resguardo de la Guardia Nacional y la Defensa; sin embargo, las aerolíneas cancelaron todas las operaciones internacionales y la mayoría de las nacionales.

Michoacán reporta 21 puntos bloqueados

En Michoacán se registraron bloqueos en al menos 21 puntos, principalmente en Tierra Caliente, región Occidente y región Lacustre.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla instaló una mesa de seguridad con autoridades federales para liberar carreteras.

La presidenta municipal de Uruapan llamó a la población a resguardarse en sus hogares, evitar traslados innecesarios y no difundir rumores.

Tamaulipas reporta cierre total de circulación

En Tamaulipas se registró cierre total de circulación en la carretera Ciudad Victoria–Matamoros, a la altura del kilómetro 12+800, tras la quema de un vehículo.

También hubo bloqueos en Reynosa y afectaciones en la carretera Reynosa–Nuevo Laredo y en tramos de la Carretera Federal 97.

Guanajuato registra incendios en comercios

En Guanajuato se reportaron quemas en farmacias y tiendas de conveniencia en:

Guanajuato capital

Moroleón

Irapuato

Silao

León

Purísima del Rincón

La Secretaría de Seguridad y Paz desplegó operativos con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. No se reportaron personas lesionadas.

Otros estados activan mesas de seguridad

También se convocaron mesas de coordinación en:

Colima

Guerrero

Baja California

Quintana Roo

Nuevo León

En el Estado de México, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez informó la instalación de la mesa de paz con operativos preventivos.

Durante una gira, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el gabinete de seguridad informará oficialmente sobre los hechos, sin confirmar ni desmentir la muerte del líder criminal.

Recomendaciones ante bloqueos y violencia

La CONCANACO SERVYTUR emitió recomendaciones:

A la población:

no acercarse a puntos con bloqueos o vehículos incendiados

permanecer en lugares seguros

informarse solo por canales oficiales

reportar emergencias al 911

Al sector empresarial:

verificar estatus de carreteras

activar protocolos de continuidad operativa

mantener comunicación con cámaras locales

La Embajada de Estados Unidos en México recomendó a ciudadanos estadounidenses resguardarse en jalisco, tamaulipas, michoacán, guerrero y nuevo león hasta nuevo aviso.

La situación continúa en desarrollo, con despliegues coordinados para restablecer el orden y liberar vialidades en las entidades afectadas.

