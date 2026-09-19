Beca Benito Juárez amplía registro para jóvenes de 15 a 25 años; ve fechas y requisitos para recibir 9 mil 500 pesos

| 18:07 | Luis Hernández | Uno TV
Beca Benito Juárez Media Superior
Sheinbaum busca que ningún estudiante se quede sin la beca. Foto: Cuartoscuro

Hay buenas noticias para los estudiantes de 15 a 25 años, pues la Coordinación Nacional de Becas Bienestar amplió el periodo de registro para acceder a un apoyo económico de 9 mil 500 pesos correspondientes a la Beca Benito Juárez Media Superior.

El registro, que originalmente comenzaba el 21 de septiembre, comenzó desde el jueves 17 hasta el 30 de septiembre.

“Atendiendo la instrucción que nos ha dado nuestra presidenta de la República de buscar que ningún estudiante quede fuera de este gran sistema de becas, hemos decidido ampliar el periodo de registro”, indicó Julio León, titular de la dependencia.

¿Cuáles son los requisitos para el registro a la Beca Benito Juárez Media Superior?

Para la beca Benito Juárez Media Superior pueden registrarse todos los estudiantes inscritos en escuelas públicas de bachillerato general o tecnológico.

El apoyo es de mil 900 pesos bimestrales por estudiante y se entrega durante los cinco bimestres que comprende el ciclo escolar, un total de 9 mil 500 pesos.

Los requisitos para obtener el apoyo económico son los siguientes:

  • CURP
  • Clave del Centro de Trabajo CCT
  • Comprobante de domicilio con fecha no mayor a tres meses

En caso de ser menor de edad, el padre, madre o tutor deben presentar:

  • CURP
  • Número de celular
  • Correo electrónico
  • Identificación oficial digitalizada: INE, cartilla militar, cédula profesional, pasaporte o licencia de conducir

Cómo registrarse a la beca Benito Juárez paso a paso

  1. Inicia sesión o crea una cuenta en Llave MX
  2. Registra tus datos de estudiante
  3. Si eres menor de edad, registra los datos de tu madre, padre o tutor(a)
  4. Descarga tu comprobante de registro
  5. ¡Listo! La información entra en etapa de validación para continuar con el proceso

“Después de iniciar sesión con tu cuenta Llave MX, te regresaremos al portal de la beca Benito Juárez para que comiences tu registro”, se puede leer en la página oficial.

Si deseas ingresar al portal de inscripción para obtener la beca, dale clic AQUÍ.

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