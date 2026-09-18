Claudia Sheinbaum: ¿qué cambió en el Grito de Independencia?

GENERANDO AUDIO...

Claudia Sheinbaum lanzó 21 “Vivas” desde Palacio Nacional, ningún “muera” como hacía López Obrador… el Grito fue arenga política, no una lección de historia.

Siete “vivas” fueron para conceptos: dignidad, libertad, justicia, democracia, soberanía. La realidad del país los confronta a la dignidad, la “Operación Enjambre” y funcionarios cómplices del crimen, a la democracia, un sistema electoral viciado… a la justicia, un Poder Judicial destruido.

Hubo vivas para indígenas, afrodescendientes y migrantes; ninguno para el mestizo, la mayoría del país… y por paridad, Allende y Aldama quedaron fuera del panteón patrio, aunque sin ellos el 16 de septiembre deje de ser pleno… dio lugar, sí, a dos mujeres: Gertrudis Bocanegra, fusilada en 1817, y Antonia Nava, La Generala… a Josefa Ortiz le retiró el de Domínguez para llamarla Téllez-Girón… corrigió a La Corregidora; es un anacronismo imponer al pasado la perspectiva del presente.

La historia pierde cuando solo sirve al poder.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.