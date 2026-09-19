Balean casa de muxe que vistió a Sheinbaum para el grito; denuncia esto

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Muxe que diseñó blusa de Sheinbaum. Foto: Especial | Cuartoscuro

La vivienda de la poeta, traductora, activista y artesana muxe, Elvis Guerra, fue atacada a balazos la noche del viernes en Juchitán, Oaxaca, después de que el artista denunciara haber recibido amenazas y extorsiones presuntamente relacionadas con cobro de piso. Guerra, quien elaboró la blusa con bordados regionales del Istmo de Tehuantepec que utilizó la presidenta Claudia Sheinbaum durante el Grito de Independencia del 15 de septiembre, informó sobre la agresión a través de sus redes sociales.

Fiscalía investiga posible extorsión contra Elvis Guerra

En un video, de Elvis Guerrea señaló que junto a su familia recibió amenazas después de abrir un salón de fiestas en la novena sección de Juchitán.

“Nos tirotearon la casa y nos amedrentaron, y hemos recibido amenazas constantemente por haber abierto un salón de fiestas”, Elvis Guerra, muxe que diseñó blusa de Sheinbaum

Guerra inauguró el establecimiento apenas el jueves y un día después ocurrió el ataque armado contra su vivienda.

Muxe hace llamado a Sheinbaum

Tras los hechos, hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para que atienda la situación de seguridad en Juchitán. También pidió al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, atender lo que ocurre en el municipio.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que, de acuerdo con las denuncias y las primeras investigaciones de la Vicefiscalía Regional del Istmo, la principal línea de investigación establece que la agresión estaría relacionada con un caso de extorsión contra el diseñador.

Fiscalía identifica a dos presuntos agresores

La Fiscalía informó que, mediante imágenes obtenidas durante los primeros trabajos ministeriales y labores de inteligencia, fueron identificados los presuntos responsables de disparar contra la vivienda.

Se trata de un hombre y una mujer que viajaban a bordo de una motocicleta, de acuerdo con la autoridad.

La investigación continúa para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

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