Sheinbaum confirma que se reunirá con el rey Felipe VI; pondrá sobre la mesa la importancia de los pueblos originarios

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Claudia Sheinbaum y el Rey Felipe VI. Fotos: Cuartoscuro / AFP

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este jueves que la próxima semana sostendrá una reunión privada con el Rey de España, Felipe VI, en Palacio Nacional, encuentro en el que adelantó que uno de los temas centrales será el reconocimiento a los pueblos originarios y su importancia en la historia de México.

Durante su conferencia matutina, la mandataria detalló que el monarca español llegará a México el jueves por la tarde y permanecerá poco tiempo en el país, ya que su visita está relacionada con el partido que disputará la selección de España frente a Uruguay el viernes 26 de junio en Jalisco.

La Casa Real informó que el monarca hará una escala el 25 de junio en la Ciudad de México (CDMX), en su camino rumbo a Guadalajara.

“Vamos a hablar siempre de los pueblos originales, de la importancia de los pueblos en México, a lo largo de la historia, desde antes de que llegaran los españoles y ahora y el valor que representan para el país, entre otras cosas”, expresó Sheinbaum.

Sheinbaum destaca avance de España en reconocimiento histórico

La presidenta también señaló que, luego del distanciamiento que marcaron las relaciones bilaterales durante el sexenio anterior, el Gobierno español ha dado señales de reconocimiento respecto a la historia relacionada con la conquista.

Sheinbaum recordó que previamente autoridades españolas, a través de su canciller y del ministro de Cultura, manifestaron públicamente la importancia de los pueblos originarios y reconocieron los abusos cometidos durante la conquista.

En ese contexto, destacó que Felipe VI realizó declaraciones durante una exposición dedicada a mujeres indígenas, gesto que consideró un avance en el reconocimiento histórico.

“No es el perdón que se solicitó en su momento, sí es un avance, sí es un paso que da él en este sentido de reconocimiento de los pueblos originarios, de los abusos de Hernán Cortés, particularmente y de la conquista y ese paso, pues es reconocido”, afirmó.

No habrá declaraciones tras reunión con Felipe VI

La mandataria adelantó que debido a la corta duración de la visita del Rey de España no se prevé que haya declaraciones a medios de comunicación una vez concluido el encuentro.

La reunión entre Claudia Sheinbaum y Felipe VI se realizará en Palacio Nacional como parte de la visita exprés del monarca español a México la próxima semana.

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