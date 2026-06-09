Helado de aguacate con frambuesa: el postre mexicano extraño, pero sabroso

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El aguacate suele asociarse con platillos salados, pero también puede convertirse en el ingrediente estrella de un postre fresco y cremoso, aprende a hacer un helado de esta fruta combinado con frambuesa.

Esta receta combina la suavidad del aguacate con el toque ácido de las frambuesas y el dulzor del chocolate y el jarabe de fresa, dando como resultado una opción diferente para quienes buscan experimentar en la cocina.

Ingredientes

Para la crema de aguacate

2 aguacates maduros

Un vaso de leche

1 cucharada de azúcar

2 cucharadas de vainilla

Para el relleno de frambuesa

Una taza de frambuesas

Una cucharada de azúcar

Para decorar

Jarabe de fresa

Chispas de chocolate

Preparación

Coloca los dos aguacates, la leche, la cucharada de azúcar y las dos cucharadas de vainilla en una licuadora.

y las dos cucharadas de vainilla en una licuadora. Licúa hasta obtener una mezcla suave, homogénea y sin grumos.

En un recipiente aparte, aplasta las frambuesas con ayuda de un tenedor y mezcla con una cucharada de azúcar hasta formar una especie de puré.

Sirve una capa de la mezcla de aguacate en vasos o recipientes individuales.

Agrega en el centro una porción del puré de frambuesas como relleno.

como relleno. Cubre con un poco más de la mezcla de aguacate si lo deseas.

Decora con jarabe de fresa y espolvorea chispas de chocolate al gusto.

Refrigera durante una hora para que tome una textura más firme y fresca.

Un postre diferente y fácil de preparar

La combinación de aguacate y frambuesa puede parecer inusual, pero el resultado es un postre cremoso, fresco y con un equilibrio interesante entre dulzura y acidez.

Además, no requiere horno y se prepara en pocos minutos, por lo que es ideal para disfrutar durante los días calurosos o como una alternativa distinta a los postres tradicionales.

El contraste entre la suavidad de la crema de aguacate, la intensidad de las frambuesas y el toque crujiente de las chispas de chocolate convierte esta receta en una opción sencilla, pero con una presentación llamativa que puede sorprender a familiares y amigos.

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