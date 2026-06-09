Helado de aguacate con frambuesa: el postre mexicano extraño, pero sabroso
El aguacate suele asociarse con platillos salados, pero también puede convertirse en el ingrediente estrella de un postre fresco y cremoso, aprende a hacer un helado de esta fruta combinado con frambuesa.
Esta receta combina la suavidad del aguacate con el toque ácido de las frambuesas y el dulzor del chocolate y el jarabe de fresa, dando como resultado una opción diferente para quienes buscan experimentar en la cocina.
Ingredientes
Para la crema de aguacate
- 2 aguacates maduros
- Un vaso de leche
- 1 cucharada de azúcar
- 2 cucharadas de vainilla
Para el relleno de frambuesa
- Una taza de frambuesas
- Una cucharada de azúcar
Para decorar
- Jarabe de fresa
- Chispas de chocolate
Preparación
- Coloca los dos aguacates, la leche, la cucharada de azúcar y las dos cucharadas de vainilla en una licuadora.
- Licúa hasta obtener una mezcla suave, homogénea y sin grumos.
- En un recipiente aparte, aplasta las frambuesas con ayuda de un tenedor y mezcla con una cucharada de azúcar hasta formar una especie de puré.
- Sirve una capa de la mezcla de aguacate en vasos o recipientes individuales.
- Agrega en el centro una porción del puré de frambuesas como relleno.
- Cubre con un poco más de la mezcla de aguacate si lo deseas.
- Decora con jarabe de fresa y espolvorea chispas de chocolate al gusto.
- Refrigera durante una hora para que tome una textura más firme y fresca.
Un postre diferente y fácil de preparar
La combinación de aguacate y frambuesa puede parecer inusual, pero el resultado es un postre cremoso, fresco y con un equilibrio interesante entre dulzura y acidez.
Además, no requiere horno y se prepara en pocos minutos, por lo que es ideal para disfrutar durante los días calurosos o como una alternativa distinta a los postres tradicionales.
El contraste entre la suavidad de la crema de aguacate, la intensidad de las frambuesas y el toque crujiente de las chispas de chocolate convierte esta receta en una opción sencilla, pero con una presentación llamativa que puede sorprender a familiares y amigos.
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