México espera calor extremo en 2027 debido al súper El Niño | A las Nueve en Uno | 19 agosto 2026

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A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Es un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

Los temas de hoy en A las Nueve en Uno:

• ¡Alerta por El Niño! México podría enfrentar calor extremo durante 2027

• Pobladores sacan a golpes y empujones al alcalde de San Salvador, Hidalgo

• Aprobación de Donald Trump se desploma y llega a su nivel más bajo

• Brote de sarampión podría continuar hasta por cinco años en México

• Director de la DEA reconoce a García Harfuch y lo llama “socio de confianza”

• Trump pausa aranceles a Canadá y asegura que existe un acuerdo

• México y Guatemala acuerdan fortalecer la seguridad y cooperación en la frontera

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