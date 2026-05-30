Tras alerta de hackeo a Bienestar, aclaran qué pasó y qué datos se expusieron

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Refuerzan seguridad tras incidente en La Escuela es Nuestra Foto: Getty

El Gobierno federal informó sobre un acceso no autorizado a datos de La Escuela es Nuestra, luego de que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones detectara el uso de credenciales comprometidas que permitieron consultar información relacionada con algunos comités escolares del programa.

Acceso a datos de La Escuela es Nuestra ocurrió con credenciales comprometidas

La Agencia detalló que se detectó un ingreso irregular que permitió acceder a información de algunos comités escolares vinculados con La Escuela es Nuestra.

La dependencia aclaró que el hecho no correspondió a un ataque directo contra las plataformas gubernamentales. De acuerdo con la información oficial, el acceso ocurrió mediante el uso indebido de nombres de usuario y contraseñas comprometidas.

¿Qué es La Escuela es Nuestra?

La Escuela es Nuestra es un programa federal que entrega recursos públicos de manera directa a comunidades escolares para realizar mejoras en infraestructura, equipamiento y servicios educativos de planteles de educación básica y media superior.

Activan protocolos de ciberseguridad y monitoreo

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones informó que sus mecanismos de protección permitieron detectar la actividad irregular y contener la vulnerabilidad.

Además, la dependencia señaló que mantiene coordinación con la Secretaría de Bienestar para dar seguimiento a las investigaciones y evaluar el alcance del incidente.

Refuerzan seguridad de sistemas gubernamentales

Entre las medidas implementadas se encuentran:

Monitoreo permanente de los sistemas

Revisión integral de los procesos de seguridad informática

Aplicación de nuevos controles para fortalecer la protección de la información

Hasta el momento, no se ha informado sobre afectaciones adicionales ni sobre el alcance específico de los datos que pudieron haber sido consultados mediante las cuentas comprometidas.

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