Últimos días para registrarse en Prepa en Línea-SEP; ve fecha límite y requisitos

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Registro a Prepa en Línea-SEP. Foto: Cuartoscuro

Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública, anunció que el próximo 5 de agosto es el último día para registrarse en Prepa en Línea-SEP. Esta convocatoria está abierta para personas de todas las edades que deseen cursar la educación media superior mediante la modalidad virtual.

¿Qué es Prepa en Línea-SEP?

Este sistema está a cargo de la Subsecretaría de Educación Media Superior y es una gran oportunidad para que las personas de todas las edades que terminaron la secundaria continúen con sus estudios.

Prepa en Línea-SEP ofrece un plan de estudios integrado por 23 módulos consecutivos, con una duración de cuatro semanas cada uno, cuyas actividades se desarrollan a través de una plataforma educativa con horarios flexibles.

Fecha límite para registrarse en Prepa en Línea-SEP

Los interesados en inscribirse a Prepa en Línea-SEP tienen hasta el miércoles 5 de agosto para realizar el registro. Las y los aspirantes deberán ingresar al portal oficial https://registro.prepaenlinea.sep.gob.mx/registro/index.php/preregistro/estatus y llenar el formulario correspondiente

Requisitos para registrarse en Prepa en Línea-SEP

Ser mexicano o extranjero con estancia legal en México

Acta de nacimiento

CURP

Certificado de secundaria o la equivalencia correspondiente

Dos correctos electrónicos válidos, personales e intransferibles

Requisitos tecnológicos

Los aspirantes a Prepa en Línea-SEP deberán contar con una computadora, tablet o computadora que cumpla con las siguientes características

Computadora: Windows (10 o superior) o macOS (10.5 o superior)

Tableta: Android (8.0 o superior) o iOS (14 o superior)

Teléfono inteligente: Android (5.0 o superior) o iOS (11 o superior)

Conexión a internet estable y rápida (velocidad mínima de 10 MB)

Usar cualquiera de los siguientes navegadores: Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari

Bocinas y micrófono (separados o integrados)

Lector PDF (Adobe Acrobat Reader o similar)

Paquetería para documentos de texto, hojas de cálculo y presentaciones

(Microsoft Office, Google Docs, Google Sheets, Google Slides)

Otros requisitos

Además del registro, los aspirantes deberán cursar de manera obligatoria el módulo propedéutico, que se llevará a cabo del 10 al 19 de agosto, para aprender a utilizar la plataforma educativa y conocer el modelo de enseñanza de Prepa en Línea-SEP. Las personas que obtengan al menos 60 puntos en el módulo propedéutico podrán realizar su inscripción del 21 al 26 de agosto.

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