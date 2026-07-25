“Soy Papá, No Criminal” brinda apoyo a hombres en conflictos familiares

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Los procesos de derecho familiar pueden derivar en disputas por la custodia, la pensión alimenticia o la convivencia con los hijos. En ese contexto, la organización civil “Soy Papá, No Criminal” asegura que busca apoyar a hombres que consideran enfrentar procesos legales injustos y promover igualdad de trato ante la ley.

La agrupación, creada hace unos meses, afirma que ha identificado casos en los que, desde su perspectiva, existen prejuicios contra los padres durante procedimientos familiares. Además de asesoría jurídica, ofrece acompañamiento psicológico a quienes solicitan su apoyo.

“Soy Papá, No Criminal” busca igualdad en procesos de derecho familiar

El coordinador nacional de la organización, Alejandro Flores, explicó que el objetivo principal es que exista una igualdad ante la ley para hombres y mujeres en los procesos de derecho familiar.

Según el representante, la organización considera que algunos hombres enfrentan situaciones de vulnerabilidad durante juicios relacionados con divorcios, guarda y custodia o pensión alimenticia. También señaló que buscan impulsar un trato imparcial por parte de las autoridades encargadas de resolver estos casos.

Flores añadió que uno de los puntos que promueven es que, además de cumplir con la obligación del pago de pensión, los padres puedan ejercer su derecho a convivir con sus hijos cuando así lo determinen las resoluciones judiciales.

Organización denuncia uso de denuncias penales como mecanismo de presión

De acuerdo con el coordinador, algunos conflictos familiares escalan del ámbito civil al penal mediante denuncias por presuntos delitos, las cuales, afirmó, en algunos casos son utilizadas como una forma de presión dentro de los litigios.

También sostuvo que, cuando los conflictos llegan a las redes sociales, se generan campañas que pueden influir en la percepción pública sobre alguno de los involucrados y ejercer presión sobre los procesos.

La organización reporta más de 2 mil 500 casos en México

La organización informó que, desde marzo a la fecha, ha registrado más de 2 mil 500 casos en todo el país.

Por último, se informó que brinda asesoría legal y apoyo psicológico en las 32 entidades de México para personas que buscan orientación durante procesos de derecho familiar.

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