Piden a iglesias apoyar a madres buscadoras en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas

GENERANDO AUDIO...

Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Foto: Cuartoscuro

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, a conmemorarse este 30 de agosto, la Iglesia Católica lanzó un llamado urgente a sus comunidades. A través del “Diálogo Nacional por la Paz”, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) pidió a las iglesias de todo el país no ser indiferentes ante el dolor.

El organismo religioso exhortó a las parroquias a abrir sus puertas para acoger de manera solidaria a las familias buscadoras en esta fecha tan significativa. Subrayaron que escuchar, acompañar y brindar espacios de esperanza son pasos concretos e indispensables para caminar junto a quienes exigen verdad, justicia y reparación.

Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas



QUE LA BÚSQUEDA DE QUIENES FALTAN NOS ENCUENTRE



Ante la tragedia de las desapariciones, México necesita salir al encuentro: de quienes buscan; de quienes sufren; de quienes tienen responsabilidades públicas.

Hoy… pic.twitter.com/1oLbr9MC8w — CEM (@IglesiaMexico) August 30, 2026

Las cuatro acciones para cobijar a las familias buscadoras

Para materializar este apoyo, la CEM propuso a las comunidades religiosas del país, sumarse a cuatro acciones específicas y directas. Estas iniciativas buscan ofrecer consuelo real y respaldo moral a quienes enfrentan la dolorosa ausencia de un ser querido:

Acoger a las familias: Se pide integrar a los colectivos de búsqueda en las celebraciones religiosas semanales, ofreciendo un espacio de escucha empática y consuelo comunitario

Se pide integrar a los colectivos de búsqueda en las celebraciones religiosas semanales, ofreciendo un espacio de escucha empática y consuelo comunitario Instalar “Buzones de Paz”: Colocar receptáculos dentro de los recintos religiosos donde la feligresía pueda depositar mensajes de cercanía y esperanza para las víctimas

Colocar receptáculos dentro de los recintos religiosos donde la feligresía pueda depositar mensajes de cercanía y esperanza para las víctimas Mencionar a los desaparecidos: Incluir explícitamente la categoría de “desaparecidos” en las oraciones e invocaciones para visibilizar su causa y acompañar su dolor

Incluir explícitamente la categoría de “desaparecidos” en las oraciones e invocaciones para visibilizar su causa y acompañar su dolor Acompañar actividades: Sumarse de manera solidaria a las marchas, memoriales y actividades públicas que las familias buscadoras tienen programadas para este 30 de agosto

Construir paz desde la empatía

El comunicado enfatiza que México necesita, con urgencia, salir al encuentro de quienes buscan, de quienes sufren y de las autoridades con responsabilidades públicas. “Conectarnos con el dolor de las víctimas nos dará la fuerza para construir el país que necesitamos“, destaca el documento oficial.

La invitación de la Iglesia concluye con una oración mariana que pide por quienes faltan en los hogares y por las madres que los buscan incansablemente. Este llamado busca que la fe se traduzca en una red de apoyo tangible y humana frente a una de las tragedias más grandes del país.

“Santa María de Guadalupe, Madre de todos los mexicanos, ruega por quienes faltan, ruega por quienes buscan, ruega por nuestras familias y ruega por México”. Conferencia del Episcopado Mexicano

Actividades en la CDMX

Además de una misa ecuménica que se llevó a cabo por las más de 135 mil personas desaparecidas en México, en la Glorieta de las y los Desaparecidos (antigua Glorieta del Ahuehuete), sobre Paseo de la Reforma en la CDMX, se llevarán a cabo 12 horas continuas de actividades contra la desaparición forzada en la Glorieta de las y los desaparecidos como el pegado de dos mil 300 fichas de búsqueda de personas desaparecidas en varios puntos del país.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.